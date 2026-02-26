Im Rahmen der Übung HEIMDALL, die diese Woche vom norwegischen gemeinsamen Hauptquartier (FOH/NJHQ) organisiert wird, präsentiert Cyviz seine vollständig integrierte, containerisierte Lösung für Kommando-, Kontroll- und Kooperationsumgebungen.

From deployment to operations: Cyviz' container-based C2 solution demonstrated during Exercise HEIMDALL. James Munt, Sales Director from Cyviz, took part in the demonstration.

Die Lösung wurde für sichere, standardisierte und agile Abläufe entwickelt und ermöglicht es den Betreibern, mit gesicherten Informationen an vorderster Front zu agieren und schnellere Entscheidungen zu treffen, was im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens auf den Verteidigungs- und Sicherheitssektor steht.

Die Containerlösung wurde in Zusammenarbeit mit Nordic Shelter entwickelt, das die Containerplattform bereitstellt. Die modulare Plattform vereint Kontrollraumtechnologie, Visualisierung und Software in einem integrierten System. Es handelt sich um die erste Live-Demonstration in einer NATO-sicheren Übungsumgebung.

Die HEIMDALL-Übung wird im Rahmen der NATO durchgeführt und konzentriert sich auf Zusammenarbeit, Technologie und Operationen in anspruchsvollen Umgebungen.

Dies ist das erste Mal, dass wir unsere containerisierte Lösung in einem operativen Kontext präsentieren. Es ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung standardisierter, sicherer Lösungen für Verteidigungsumgebungen, erklärt Thomas Edberg, VP, Product bei Cyviz.

Standardisiert für unternehmenskritische Umgebungen

Die Containerlösung wurde als standardisierte Commercial-off-the-Shelf-Plattform (COTS) entwickelt, um Komplexität, Risiken und Bereitstellungszeiten in missionskritischen Umgebungen zu reduzieren.

Die Architektur ist von Grund auf sicher, auf Anwendungsfälle mit mehreren Klassifizierungen zugeschnitten und so konzipiert, dass sie strenge Sicherheits- und Verfügbarkeitsanforderungen erfüllt, einschließlich der Bereitschaft für die TEMPEST B-Zertifizierung und der Freigabe bis NATO TS.

Cyviz stellt den kompletten Technologie-Stack im Container bereit, einschließlich Lösungen für Befehls- und Kontrollfunktionen, Lageerfassung, Visualisierung und Software zur Verwaltung komplexer Umgebungen.

Verteidigungs- und Sicherheitsorganisationen benötigen zunehmend standardisierte Lösungen, die schnell implementiert werden können und gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards erfüllen. Diese Lösung wurde entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ergänzt Edberg.

Verteidigung als strategische Priorität

Verteidigung und Sicherheit sind strategische Wachstumsbereiche für Cyviz. Das Unternehmen verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung missionskritischer Lösungen für Regierungs- und Verteidigungskunden in mehreren NATO-Mitgliedsländern und verzeichnet eine steigende Nachfrage, die durch erhöhte europäische Verteidigungsinvestitionen, geopolitische Unsicherheiten und laufende Modernisierungsinitiativen angetrieben wird.

Unser Ziel ist es, ein langfristiger Technologiepartner für Verteidigungs- und Sicherheitsorganisationen mit komplexen operativen Anforderungen zu sein, erklärt James Munt, Sales Director bei Cyviz.

Die Teilnahme von Cyviz an der HEIMDALL-Übung unterstreicht die Position des Unternehmens als norwegischer Verteidigungslieferant, der sichere, missionskritische Lösungen anbietet, und markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung von containerisierten Kommando- und Kooperationsumgebungen.

