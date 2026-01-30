Start des vorab vereinbarten Chapter-11-Verfahrens als Teil der zuvor angekündigten Umstrukturierungsvereinbarung zur Sanierung der Bilanz und Positionierung des Unternehmens für langfristiges Wachstum und Investitionen

Umstrukturierung wird von CD&R und einer überwältigenden Mehrheit der vorrangig besicherten Kreditgeber unterstützt, die sich bereit erklärt haben, Investitionen in Höhe von fast 890 Millionen US-Dollar zu sichern; stellt nach Abschluss mehr als 500 Millionen US-Dollar an neuer Liquidität bereit

Alle globalen Aktivitäten und Dienstleistungen für Kunden werden voraussichtlich ohne Unterbrechung fortgesetzt; alle Handelslieferanten und Zulieferer werden voraussichtlich vollständig bezahlt

Stellt 250 Millionen US-Dollar an neuen Mitteln für die Finanzierung des Schuldners in Eigenverwaltung bereit, um das Unternehmen während des vorab vereinbarten Chapter-11-Verfahrens zu kapitalisieren

Die Multi-Color Corporation ("MCC" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Etikettenlösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zur Umsetzung der zuvor angekündigten Umstrukturierungsvereinbarung (Restructuring Support Agreement, "RSA") die vorab vereinbarte Chapter-11-Insolvenz beim US-Insolvenzgericht für den Bezirk New Jersey ("das Gericht") beantragt hat.

MCC gab am 27. Januar bekannt, dass es mit den Inhabern von etwa 72 der besicherten vorrangigen Verbindlichkeiten von MCC und seinem Eigenkapitalsponsor CD&R eine RSA über die Bedingungen einer umfassenden finanziellen Umstrukturierung geschlossen hat. Die in der RSA vorgesehenen Transaktionen werden die Bilanz von MCC erheblich entlasten und die Nettoverschuldung von etwa 5,9 Milliarden US-Dollar auf etwa 2,0 Milliarden US-Dollar reduzieren. Die annualisierten Barzinsen des Unternehmens werden ebenfalls von rund 475 Millionen US-Dollar auf 140 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 sinken, was einer Reduzierung um über 330 Millionen US-Dollar entspricht, wobei die Laufzeiten der langfristigen Verbindlichkeiten nach Abschluss der Umstrukturierungstransaktionen bis 2033 verlängert werden. Darüber hinaus sieht die RSA eine neue Stamm- und Vorzugsaktieninvestition in Höhe von 889 Millionen US-Dollar vor, die das langfristige Wachstum und Investitionen unterstützen wird. Nach dem Abschluss der Transaktion wird MCC über mehr als 500 Millionen US-Dollar an Liquidität verfügen.

DER BETRIEB LÄUFT WEITER

Die RSA sieht außerdem eine neue DIP-Finanzierung (Debtor-in-Possession) in Höhe von 250 Millionen US-Dollar vor, um das Unternehmen während des gesamten vorab vereinbarten Chapter-11-Verfahrens zu kapitalisieren. Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gericht wird diese zusätzliche Finanzierung es MCC voraussichtlich ermöglichen, während der Umstrukturierung seinen normalen Geschäftsbetrieb fortzusetzen, ohne dass dies Auswirkungen auf Handelsgläubiger, Kunden, Mitarbeiter, Verkäufer oder Lieferanten hat, und es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Verpflichtungen gegenüber strategischen Partnern nachzukommen.

MCC hat eine Reihe von üblichen "First Day Motions" eingereicht, die es dem Unternehmen vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung ermöglichen werden, seinen normalen Geschäftsbetrieb fortzusetzen, während es daran arbeitet, seine Kapitalstruktur zu entschulden. Neben der Beantragung der Genehmigungen im Zusammenhang mit der DIP-Finanzierung wird MCC die Genehmigung beantragen, dass das Unternehmen Löhne und Sozialleistungen ohne Unterbrechung weiterzahlen, Ansprüche von Mitarbeitern erfüllen, Handelslieferanten und Zulieferer im normalen Geschäftsverlauf vollständig bezahlen und andere wichtige Funktionen und Prozesse ausführen kann, die für die Fortführung des ununterbrochenen Betriebs des Unternehmens erforderlich sind.

Weitere Informationen zur Umstrukturierung von MCC, einschließlich des Zugriffs auf Gerichtsdokumente, finden Sie unter www.veritaglobal.net/MCC. Interessierte Parteien können sich bei Fragen an Verita, den Anspruchs- und Benachrichtigungsbeauftragten des Unternehmens, unter (866) 967-1788 (gebührenfrei in den USA/Kanada) oder +1 (310) 751-2688 (international) wenden oder eine Anfrage an www.veritaglobal.net/MCC/inquiry senden. Weitere Informationen finden Sie auch unter MCCForward.com.

BERATER

Kirkland Ellis LLP und Cole Schotz P.C. fungieren als Rechtsberater, Evercore als Investmentbanker, AlixPartners als Finanzberater, Quinn Emanuel Urquhart Sullivan, LLP als Sonderberater des Sonderausschusses des Vorstands von LABL, Inc. und FGS Global als strategischer Kommunikationsberater des Unternehmens. Debevoise Plimpton LLP und Latham Watkins LLP fungieren als Rechtsberater von CD&R, Moelis Company LLC als Finanzberater. Milbank LLP und PJT Partners fungieren als Rechtsberater bzw. Finanzberater der Ad-hoc-Gruppe der gesicherten Gläubiger.

ÜBER MCC

Multi-Color Corporation (MCC) ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Etikettenlösungen und bietet innovative und nachhaltige Lösungen für einige der bekanntesten Marken der Welt in einer Vielzahl von verbraucherorientierten Endkategorien. MCC hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die weltweit besten Etikettenlösungen zu liefern, damit diese ihre Marken aufbauen und einen Mehrwert für die Gemeinschaften schaffen können, in denen sie tätig sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Geschäftstätigkeit von MCC und seinen Tochtergesellschaften sowie bestimmte Pläne und Ziele in diesem Zusammenhang. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht nur auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Wörter wie "voraussichtlich", "Ziel", "erwarten", "ermöglichen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "glauben", "hoffen", "anstreben", "fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden, und die in diesem Dokument im Zusammenhang mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl davon ausgegangen wird, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren (sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen), es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Es gibt mehrere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören Veränderungen der globalen, politischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerblichen, marktbezogenen, lieferkettenbezogenen und regulatorischen Rahmenbedingungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, Änderungen der Steuersätze sowie zukünftige Unternehmenszusammenschlüsse oder -veräußerungen, Unsicherheiten und Kosten im Zusammenhang mit dem RSA und dem Chapter-11-Verfahren, darunter unter anderem mögliche nachteilige Auswirkungen des Chapter-11-Verfahrens auf die Liquidität und die Geschäftsergebnisse des Unternehmens, einschließlich in Bezug auf seine Beziehungen zu seinen Kunden, Vertriebspartnern, Lieferanten und anderen Dritten; Mitarbeiterfluktuation und die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und andere wichtige Mitarbeiter aufgrund der mit dem Chapter-11-Verfahren verbundenen Ablenkungen und Unsicherheiten zu halten; die Auswirkungen von Kostensenkungsmaßnahmen; alle anderen rechtlichen oder behördlichen Verfahren; die Fähigkeit des Unternehmens, Betriebskapital zu beschaffen, einschließlich der Einhaltung der Beschränkungen, die durch die Bedingungen einer Finanzierung für Schuldner in Eigenverwaltung auferlegt werden, wie beispielsweise die hierin erwähnte Finanzierung; die Dauer, für die das Unternehmen unter dem Schutz von Chapter 11 operieren wird; der Zeitpunkt des Abschlusses des Chapter-11-Verfahrens; und das Risiko, dass ein daraus resultierender Sanierungsplan möglicherweise nicht bestätigt oder überhaupt nicht umgesetzt wird. Weitere Überlegungen und Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Chapter-11-Verfahren des Unternehmens finden Sie im Sanierungsplan und der dazugehörigen Offenlegungserklärung (in ihrer jeweils gültigen Fassung), die beim Gericht eingereicht werden. Diese Pressemitteilung enthält keine Gewinnprognosen oder -schätzungen für einen bestimmten Zeitraum, und keine Aussage in dieser Pressemitteilung sollte so ausgelegt werden, dass die Finanzergebnisse des Unternehmens für das aktuelle oder zukünftige Geschäftsjahr notwendigerweise den historischen Ergebnissen entsprechen oder diese übertreffen werden. Darüber hinaus ist diese Pressemitteilung nicht als Teil von oder in Verbindung mit Informationen oder Emissionsprospekten, Wertpapierkaufverträgen oder Angeboten, Einladungen oder Empfehlungen zum Zeichnen, Kaufen, Abonnieren, anderweitigen Erwerben oder Verkaufen von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder Beteiligungen oder anderen Transaktionen gedacht und sollte auch nicht als solche ausgelegt werden.

