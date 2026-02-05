Erhält vorläufige Genehmigung für den Zugriff auf 125 Millionen US-Dollar an DIP-Finanzierung

Globale Geschäftstätigkeiten und Dienstleistungen für Kunden werden während des Umstrukturierungsprozesses ohne Unterbrechung fortgesetzt; alle Lieferanten und Zulieferer werden vollständig bezahlt

Die Multi-Color Corporation ("MCC" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Etikettenlösungen, gab heute bekannt, dass sie vom US-Insolvenzgericht für den Bezirk New Jersey ("Gericht") die Genehmigung für eine Erleichterung am ersten Tag im Zusammenhang mit ihrem am 29. Januar 2026 eingereichten vorab vereinbarten Chapter 11-Antrag erhalten hat. Die genehmigte Entlastung bestätigt, dass das Unternehmen während der Umstrukturierung seinen normalen Geschäftsbetrieb fortsetzen, alle Handelslieferanten und Zulieferer vollständig bezahlen und eine starke Liquiditätsposition aufrechterhalten wird.

Im Rahmen dieser Entlastung gewährte das Gericht MCC sofortigen Zugang zu 125 Millionen US-Dollar von insgesamt 250 Millionen US-Dollar an neuen DIP-Finanzmitteln (Debtor-in-Possession), die von bestimmten Inhabern der besicherten vorrangigen Verbindlichkeiten von MCC und seinem Kapitalgeber CD&R bereitgestellt wurden. Diese Mittel werden das Unternehmen in der Anfangsphase des vorab vereinbarten Chapter-11-Verfahrens mit Kapital ausstatten. Das Gericht hat MCC außerdem die Befugnis erteilt, Handelslieferanten und Zulieferer im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs vollständig zu bezahlen, Löhne und Sozialleistungen ohne Unterbrechung aufrechtzuerhalten, mitarbeiterbezogene Ansprüche zu erfüllen und andere wichtige Funktionen und Prozesse auszuführen, die für die Fortführung des ununterbrochenen Betriebs von MCC erforderlich sind.

"Die Genehmigung unserer Anträge vom ersten Tag stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer finanziellen Restrukturierung dar, der es uns ermöglicht, unseren normalen Geschäftsbetrieb fortzusetzen, während wir unsere Bilanz entschulden und unsere Kapitalstruktur stärken", erklärte Hassan Rmaile, President und Chief Executive Officer von MCC. "Auch in Zukunft konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden erstklassige Lösungen anzubieten und unsere strategischen Prioritäten umzusetzen. Wir freuen uns darauf, diesen Prozess voranzutreiben, um MCC für langfristiges Wachstum und Investitionen weiter zu positionieren und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten."

Wie bereits angekündigt, hat MCC eine Restrukturierungsvereinbarung (Restructuring Support Agreement, RSA) abgeschlossen, die von den Inhabern von rund 72 der besicherten vorrangigen Verbindlichkeiten von MCC und CD&R unterstützt wird. Diese Transaktion wird die Bilanz von MCC erheblich entlasten und die Nettoverschuldung von rund 5,9 Milliarden US-Dollar auf rund 2,0 Milliarden US-Dollar reduzieren. Das RSA sieht außerdem vor, dass CD&R und eine Gruppe bestehender gesicherter Kreditgeber von MCC eine neue Stamm- und Vorzugsaktieninvestition in Höhe von 889 Millionen US-Dollar bereitstellen, die das langfristige Wachstum und Investitionen unterstützen soll. Nach der Gründung wird MCC über mehr als 550 Millionen US-Dollar an Liquidität verfügen.

Für weitere Informationen zur Umstrukturierung von MCC, einschließlich des Zugriffs auf Gerichtsdokumente, besuchen Sie bitte www.veritaglobal.net/MCC. Interessierte Parteien mit Fragen können sich an Verita, die für Ansprüche und Mitteilungen zuständige Stelle des Unternehmens, unter der Nummer (866) 967-1788 (gebührenfrei in den USA/Kanada) oder +1 (310) 751-2688 (international) wenden oder eine Anfrage an www.veritaglobal.net/MCC/inquiry senden. Weitere Informationen sind verfügbar unter MCCForward.com.

BERATER

Kirkland Ellis LLP und Cole Schotz P.C. fungieren als Rechtsberater, Evercore als Investmentbanker, AlixPartners als Finanzberater, Quinn Emanuel Urquhart Sullivan, LLP als Sonderberater des Sonderausschusses des Vorstands von LABL, Inc. und FGS Global als strategischer Kommunikationsberater des Unternehmens. Debevoise Plimpton LLP und Latham Watkins LLP fungieren als Rechtsberater von CD&R, während Moelis Company LLC als Finanzberater tätig ist. Milbank LLP und PJT Partners fungieren als Rechtsberater bzw. Finanzberater der Ad-hoc-Gruppe der gesicherten Gläubiger.

ÜBER MCC

Die Multi-Color Corporation (MCC) ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Etikettenlösungen und bietet innovative und nachhaltige Lösungen für einige der bekanntesten Marken der Welt in einer Vielzahl von verbraucherorientierten Endkategorien. MCC hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die weltweit besten Etikettenlösungen anzubieten, damit diese ihre Marken aufbauen und einen Mehrwert für die Gemeinschaften schaffen können, in denen sie tätig sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich der Finanzlage, der Betriebsergebnisse und der Geschäftstätigkeit von MCC und seinen Tochtergesellschaften sowie bestimmte Pläne und Ziele in diesem Zusammenhang. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Begriffe wie "voraussichtlich", "Ziel", "erwarten", "ermöglichen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "glauben", "hoffen", "anstreben", "fortsetzen", "werden", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens sowie dessen Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden. Die in diesem Dokument im Zusammenhang mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl davon ausgegangen wird, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren (unabhängig davon, ob dies aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen erforderlich ist), es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben. Es gibt mehrere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören Veränderungen der globalen, politischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerblichen, marktbezogenen, lieferkettenbezogenen und regulatorischen Rahmenbedingungen, künftige Wechselkurse und Zinssätze, Änderungen der Steuersätze und künftige Unternehmenszusammenschlüsse oder -veräußerungen, Unsicherheiten und Kosten im Zusammenhang mit dem RSA und dem Chapter-11-Verfahren, darunter unter anderem mögliche nachteilige Auswirkungen des Chapter-11-Verfahrens auf die Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich seiner Beziehungen zu Kunden, Vertriebspartnern, Lieferanten und anderen Dritten; Mitarbeiterfluktuation und die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und andere wichtige Mitarbeiter aufgrund der mit dem Chapter-11-Verfahren verbundenen Ablenkungen und Unsicherheiten zu halten; die Auswirkungen von Kostensenkungsmaßnahmen; alle anderen rechtlichen oder behördlichen Verfahren; die Fähigkeit des Unternehmens, Betriebskapital zu beschaffen, einschließlich der Einhaltung der Beschränkungen, die durch die Bedingungen einer Finanzierung für Schuldner in Eigenverwaltung auferlegt werden, wie beispielsweise die hierin erwähnte Finanzierung; die Dauer, für die das Unternehmen unter dem Schutz von Chapter 11 operieren wird; der Zeitpunkt des Abschlusses des Chapter-11-Verfahrens; und das Risiko, dass ein daraus resultierender Sanierungsplan möglicherweise nicht bestätigt oder überhaupt nicht umgesetzt wird. Bitte beachten Sie den gemeinsamen vorab vereinbarten Sanierungsplan der MultiColor Corporation und ihrer Schuldner-Tochtergesellschaften gemäß Chapter 11 des Insolvenzgesetzes [Aktenzeichen 17] und die Offenlegungserklärung zum gemeinsamen vorab vereinbarten Sanierungsplan der MultiColor Corporation und ihrer Schuldner-Tochtergesellschaften gemäß Chapter 11 des Insolvenzgesetzes [Aktenzeichen 18], (jeweils in ihrer geänderten, modifizierten oder ergänzten Fassung) für weitere Überlegungen und Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Chapter-11-Verfahren des Unternehmens. Nichts in dieser Pressemitteilung ist als Gewinnprognose oder -schätzung für einen bestimmten Zeitraum zu verstehen, und keine Aussage in dieser Pressemitteilung sollte so interpretiert werden, dass die finanzielle Leistung des Unternehmens für das aktuelle oder zukünftige Geschäftsjahr notwendigerweise den historischen Ergebnissen entsprechen oder diese übertreffen wird. Darüber hinaus ist diese Pressemitteilung nicht dazu bestimmt und stellt keine Information oder Emissionsprospekt, Wertpapierkaufvereinbarung oder ein Angebot, eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf, zur Zeichnung, zum anderweitigen Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder Beteiligungen oder zu einer anderen Transaktion dar und sollte auch nicht als solche ausgelegt, betrachtet oder herangezogen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

