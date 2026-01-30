© Foto: DALL-EAurubis steht nicht nur im MDAX auf dem Treppchen der besten Werte, auch im internationalen Vergleich der besten Kupfer-Aktien sind die Hamburger seit Jahresanfang ganz weit vorne. Aurubis ist ein global tätiger Hersteller von Nichteisenmetallen mit Sitz in Hamburg, Deutschland. Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten Kupferproduzenten und Kupferrecyclern und verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Schrotte, metallhaltige Recyclingmaterialien und industrielle Reststoffe zu Metallen in höchster Reinheit. Das Geschäftsfeld umfasst sowohl die Primärproduktion von Kupfer als auch die Recyclingverarbeitung von Kupfer und anderen Metallen wie Gold, Silber, Nickel, Zink und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE