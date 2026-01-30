Bedeutende Explorationsfortschritte beim Oval-Projekt von Asian Battery Metals in der Mongolei

Anzeige / Werbung

Verfeinerte geophysikalische Daten und starke Bohrergebnisse signalisieren zukünftiges Wachstumspotenzial beim mongolischen Cu-Ni-PGE-Ziel

Geophysikalische Verfeinerung erschließt neue Erkenntnisse zur Mineralisierung

Asian Battery Metals PLC (ISIN: AU0000340143) hat eine Reihe ermutigender Entwicklungen bei seinem Oval-Kupfer-Nickel-PGE-Projekt in der Mongolei gemeldet, die die zunehmende Dynamik der Exploration unterstreichen. Jüngste Arbeiten zur Neuverarbeitung von Fixed-Loop-Elektromagnetik- (FLEM) und bodenmagnetischen Daten haben das geologische Verständnis der Oval-Intrusion und der umliegenden Gebiete deutlich geschärft. Besonders hervorzuheben ist das Auftreten einer neuen geophysikalischen Anomalie - MS4 -, die als potenzieller Intrusionskörper neben der zuvor identifizierten MS1 interpretiert wird.

Diese verfeinerte Interpretation stützt die übergeordnete Hypothese des Unternehmens, dass das Oval-Gebiet einen mineralisierten mafischen Intrusionscluster beherbergen könnte, der MS1, MS4 und Bayan Sair potenziell miteinander verbindet. Diese Entwicklungen folgen auf den Abschluss von 7.434 Metern Bohrungen in 40 Bohrlöchern im Jahr 2025; zudem wurden Arbeiten an regionalen Prospektionsgebieten, darunter Maikhan Uul, durchgeführt.

Positive Bohrergebnisse erweitern hochgradige Zonen

Mehrere neue Bohrergebnisse aus dem Phase-3-Programm stechen hervor. Bohrloch OVD049 durchschnitt 23,1 Meter mineralisierte Intrusion, darunter einen besonders überzeugenden Abschnitt von 1,9 Metern mit Gehalten von 1,03% Cu und 1,33% Ni ab einer Tiefe von 168,3 m. OVD051 lieferte 9,3 Meter mit 1,06% Cu und 0,48% Ni ab 108,2 m, einschließlich 3,8 Metern mit 1,46% Cu und 0,66% Ni - ein Hinweis auf hochgradige Sulfidmineralisierung bei North Oval.

Zu den Ergebnissen sagte Managing Director Gan-Ochir Zunduisuren:

"Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen sehr positive Ergebnisse, darunter eine 60%ige Erweiterung der Oval-Cu-Ni-PGE-Mineralisierung, wodurch sich die gesamte Streichlänge auf 880 Meter erhöhte. Die Exploration identifizierte zudem Wege für weiteres Mineralisierungswachstum und bestätigte das Vorhandensein eines zusätzlichen mafischen Intrusionsclusters, der MS1, MS4 und potenziell Bayan Sair umfasst. Wir freuen uns auf das Explorationsprogramm 2026, um die Kupfermineralisierung weiter zu erschließen und das Potenzial für eine zukünftige Ressourcendefinition voranzubringen."

Cluster-Modell gewinnt an Dynamik

Die Ergebnisse der FLEM-Untersuchungen 2025, kombiniert mit Geländekartierungen und Bohrungen, ermöglichten es Asian Battery Metals, ein robusteres 3D-Modell der unterirdischen Leiter zu erstellen. Die Daten deuten auf fruchtbare Intrusionen in der Tiefe hin, wobei die Anomalien MS1 und MS4 als große, magnetische mafische Körper interpretiert werden - beide potenziell mineralisiert. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für weiterführende Explorationen.

Bei MS1 zeigt die Inversionsmodellierung nun eine vertikale Kontinuität bis in mindestens 850 Meter Tiefe, während MS4 nur 1.400 Meter nordöstlich liegt und damit die Cluster-Interpretation weiter stärkt.

Ausbau der regionalen Präsenz

Bohrungen auf der Bayan-Sair-Lizenz (Bohrloch BS001) durchteuften in der Tiefe alterierte mafisch-intermediäre Intrusionen und stützen damit die Annahme eines umfassenderen mineralisierten Systems. Auch wenn einige Bohrlöcher keine signifikante Mineralisierung lieferten, trugen sie wertvolle geologische Informationen bei, die die zukünftige Zieldefinition unterstützen werden.

Neu verarbeitete FLEM- und Bohrloch-EM-Daten haben eine Reihe neuer Plattenmodelle hervorgebracht, von denen viele bislang ungetestet sind. Diese werden die nächste Bohrphase leiten, die darauf abzielt, den bekannten Mineralisierungsfußabdruck südlich und südöstlich des Oval-Systems zu erweitern.

Ausblick 2026 und strategische Planung

Mit Blick nach vorn hat Asian Battery Metals bereits mit der Planung seines Phase-4-Bohrprogramms für das erste Quartal 2026 begonnen. Dieses umfasst eine eingeschränkte geophysikalische Modellierung zur Verfeinerung der Bohrziele sowie weitere Due-Diligence-Arbeiten am Cu-Au-Projekt Maikhan Uul.

Mit einer klaren Strategie zur Bewertung und Erweiterung seiner mongolischen Explorationswerte stärkt Asian Battery Metals weiterhin seine Position in der Wertschöpfungskette der Batteriemetalle.

"Die Entdeckung und Entwicklung der für die Energiewende in Asien erforderlichen mineralischen Rohstoffe" bleibt der Schwerpunkt des Unternehmens, und die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung des Oval-Projekts innerhalb eines kupferfokussierten Explorationsportfolios.

