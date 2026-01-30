Vancouver, British Columbia / 30. Januar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) ("New Earth" oder das "Unternehmen") begrüßt die jüngste Ankündigung des U.S. Department of Energy ("DOE") bezüglich der Veröffentlichung einer Informationsanfrage ("RFI"), in der US-Bundesstaaten aufgefordert werden, ihr Interesse an der Einrichtung von Nuclear Lifecycle Innovation Campussen zu bekunden: https://www.energy.gov/articles/department-energy-seeks-hosts-nuclear-lifecycle-innovation-campuses.

Nach Angaben des DOE stellt die RFI einen ersten Schritt zur möglichen Einrichtung freiwilliger Partnerschaften zwischen Bund und Bundesstaaten dar. Diese sollen den gesamten Kernbrennstoffkreislauf modernisieren, den Einsatz fortschrittlicher Kernenergie fördern und die Führungsrolle der USA im Bereich der Kernenergie stärken. Das DOE hat erklärt, dass die vorgeschlagenen Innovation Campusse Aktivitäten entlang des gesamten Kernbrennstoffkreislaufs unterstützen könnten, darunter die Brennstoffherstellung, die Anreicherung, die Wiederaufbereitung abgebrannter Brennelemente und die Entsorgung von Abfällen. Je nach den Prioritäten der Bundesstaaten und den regionalen Kapazitäten könnten die Campusse auch den Einsatz modernster Reaktoren, die Stromerzeugung, moderne Fertigungsverfahren und die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur unterstützen.

Das DOE hat angegeben, dass die RFI dazu dient, die Bundesstaaten aufzufordern, Interessensbekundungen und Rückmeldungen zur Struktur der Innovation Campusse abzugeben, einschließlich der Prioritäten der Bundesstaaten wie Personalentwicklung, Infrastrukturinvestitionen, wirtschaftliche Diversifizierung und technologische Führungskompetenz sowie potenzielle Finanzierungsstrukturen, Risikoteilungsansätze, Anreize und Partnerschaften auf Bundesebene. Antworten auf die RFI werden bis zum 1. April 2026 erbeten.

"Das DOE hat diese RFI als einen Schritt zur Sammlung von Informationen beschrieben, der darauf abzielt, die Interessen der Bundesstaaten und die regionalen Prioritäten im Zusammenhang mit dem Kernbrennstoffkreislauf und fortschrittlicher Kernenergie zu verstehen", sagte Lawrence Hay, CEO von New Earth Resources Corp. "Wir betrachten Ankündigungen dieser Art als einen vielversprechenden Teil des umfassenderen politischen Rahmens, der die langfristigen Diskussionen über die Infrastruktur und Lieferketten im Bereich der Kernenergie prägt."

New Earth ist nicht am RFI-Prozess des DOE beteiligt, hat keine Antwort auf die RFI eingereicht und beabsichtigt derzeit auch nicht, eine Antwort einzureichen. Das Unternehmen ist nicht mit der Initiative des DOE assoziiert und gibt keine Zusicherungen hinsichtlich der möglichen Ergebnisse der RFI oder etwaiger daraus resultierender zukünftiger Programme ab.

Das Unternehmen wird im Rahmen seines laufenden unternehmensinternen Prüfprozesses die Entwicklungen in der öffentlichen Politik und im regulatorischen Bereich, die für den Kernenergie- und den Sektor für kritische Materialien relevant sind, weiterhin beobachten.

Weitere Unternehmensentwicklungen

Das Unternehmen hat Investor Insights Systems Inc. für einen Zeitraum von drei Monaten ab dem 2. Februar 2026 mit der Erbringung von digitalen Marketingdienstleistungen beauftragt, darunter die Erstellung digitaler Inhalte, deren Verbreitung, Suchmaschinenmarketing (SEM), Pay-per-Click-Werbung (PPC) und Kampagnen zur Steigerung der Marktbekanntheit. Investor Insights erhält als Gegenleistung für die während der Laufzeit des Vertrags zu erbringenden Dienstleistungen eine Gesamtvergütung in Höhe von 250.000 USD$ (ca. 337.000 CAD$) zuzüglich GST. Diese ist im Voraus zu entrichten. Nach Kenntnis des Unternehmens haben weder Investor Insights noch seine Führungskräfte direkt oder indirekt weitere Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens. Das Unternehmen steht in keinem Nahverhältnis zu Investor Insights. Die von Investor Insights erbrachten Dienstleistungen werden von Mac Foster überwacht, der unter der Adresse 179 Shaw Street, Toronto, Ontario, Kanada, Telefon: 647-302-3382, E-Mail: mac@investorinsightssystems.com erreichbar ist.

Gemäß der Vereinbarung mit Investor Insights wird das Unternehmen Investor Insights eine Vergütung in Höhe von 250.000 USD$ zahlen, mit der Option, nach alleinigem Ermessen des Unternehmens die Dienstleistungen zu verlängern und das Budget um bis zu weitere 250.000 USD$ zu erhöhen, sofern das Unternehmen über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügt. Die Vereinbarung läuft nach Ablauf der dreimonatigen Laufzeit oder bei vollständiger Ausschöpfung des Marketingbudgets aus, je nachdem, was zuerst eintritt. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen werden keine Wertpapiere des Unternehmens an Investor Insights ausgegeben.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren und dann erneut in den 1970er Jahren Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.102 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen "SL Project" geführte Projekt hat beste Aussichten auf Seltenerdmetallfunde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Seltenerdmetallprojekt Red Wine, das sich über 2 nicht zusammenhängende Mineralclaims mit rund 1.575 Hektar Grundfläche in Labrador (Kanada) erstreckt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.newearthresourcescorp.com, in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter info@newearthresourcescorp.com.

Im Namen des Board of Directors

"Lawrence Hay"

President und CEO

Tel.: 778.317.8754

E-Mail: info@newearthresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausgesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82780Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82780&tr=1



