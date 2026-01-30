Die Stadt Lingen strebt den Aufbau eines der bedeutendsten Energiestandorte Deutschlands an. Der Batteriespeicher soll 2028 in Betrieb gehen. Auf einer früheren Betriebsfläche der Dralon GmbH in der Nähe des Gaskraftwerks Emsland errichtet der Energiekonzern RWE einen 2-Stunden-Batteriespeicher mit 400 Megawatt Leistung. Die Investitionsentscheidung sei gefallen, die Bauarbeiten beginnen am 2. Februar. Die Inbetriebnahme wird für 2028 angestrebt. Mit dem Batteriespeicher "erfolgt ein weiterer wichtiger Schritt für die Transformation des Energiestandorts Lingen", erklärte Dieter Krone, Oberbürgermeister ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland