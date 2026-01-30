Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/01/2026
FR0013230612
3 171
16.4183
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/01/2026
FR0013230612
323
16.3920
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/01/2026
FR0013230612
830
16.3057
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/01/2026
FR0013230612
955
16.3021
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/01/2026
FR0013230612
115
16.2800
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/01/2026
FR0013230612
75
16.2800
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
27/01/2026
FR0013230612
544
16.1482
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
27/01/2026
FR0013230612
2 692
16.1125
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
27/01/2026
FR0013230612
79
16.1000
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
28/01/2026
FR0013230612
51 013
16.0008
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
28/01/2026
FR0013230612
1 108
16.0098
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/01/2026
FR0013230612
1 190
16.0280
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/01/2026
FR0013230612
20 897
16.0012
XPAR
TOTAL
82 992
16.0307
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260130514489/en/
Contacts:
Tikehau Capital