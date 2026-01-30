YOC AG hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt - und die fallen gemischt aus. Auf der einen Seite steht ein Umsatzplus von 35,0 Mio. Euro auf 37,1 Mio. Euro. Auf der anderen Seite bricht die Ertragskraft deutlich ein: Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) sinkt von 5,2 Mio. Euro im Vorjahr auf nur noch rund 2,4 Mio. Euro. Unter dem Strich weist YOC ein Konzernperiodenergebnis von etwa -0,4 Mio. Euro aus - also einen leichten Verlust nach einem zuvor profitablen Jahr. Für Anleger besonders relevant: Damit verfehlt das Unternehmen die eigene Prognose klar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
