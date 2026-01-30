Der nächste Schritt: Algo Grande holt Top-Geologen ins Board - Adelita-Exploration vor Sprung?

Anzeige / Werbung

Kupfer- und Goldexplorer Algo Grande Copper wird einen neuen Director bestellen: Dr. Raymond Jannas soll das Board stärken. Er bringt >40 Jahre Erfahrung mit Porphyr- und Skarn-Systemen wie Algo Grandes Adelita mit!

Algo Grande Copper (WKN A41UK1 / TSXV ALGR) stellt die Weichen für die nächste Erkundungs- und Entwicklungsphase seines Kupfer-, Gold- und Silberprojekts Adelita: Auf der in Kürze anstehenden Aktionärsversammlung soll der anerkannte Experte Dr. Raymond Jannas in den Verwaltungsrat berufen werden. Mit dem diesem Schritt will das Unternehmen seine technische Expertise stärken, während die Explorationsarbeiten in einem großflächigen Kupfer-Gold-Silber-Gebiet im Arizona-Sonora-Kupfergürtel weiter vorangetrieben werden.

CEO Enrico Gay betonte in diesem Zusammenhang, dass Jannas' Erfahrung in Lateinamerika und mit hydrothermalen Systemen - darunter Porphyr-Lagerstätten und High-Sulfidation-Umfelder - genau zu den bisherigen Beobachtungen und Thesen zum Adelita-Projekt passe. Aus Sicht des Managements soll der neue Director vor allem technische Leitplanken setzen, eine strategische Perspektive einbringen und für die notwendige fachliche Kontrolle sorgen, wenn das Unternehmen seine Exploration skaliert.

Die Personalie Dr. Raymond Jannas ist damit für Algo Grande mehr als eine formale Ergänzung im Board. Gerade in der Rohstoffexploration hängt die Qualität von Entscheidungen häufig daran, wie Daten interpretiert, Ziele priorisiert und Programme diszipliniert umgesetzt werden. Ein Board-Mitglied mit starkem geologischem / technischem Profil kann dabei helfen, die Schnittstelle zwischen operativer Exploration und übergeordneter Unternehmenssteuerung zu festigen.

Im Kern geht es darum, die anstehenden Schritte am Adelita-Projekt mit einem klaren technischen Rahmen zu begleiten: Welche geologischen Modelle werden verfolgt? Wo liegen die aussichtsreichsten Zonen innerhalb eines größeren Systems? Und wie werden vorhandene Erkenntnisse so genutzt, dass neue Arbeiten messbar darauf aufbauen? Algo Grande verknüpft die Berufung von Dr. Jannas ausdrücklich mit dem Anspruch, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens strukturiert und nachvollziehbar auszuführen.

Jannas soll nach Vorstellung des Unternehmens nicht nur als geologischer Sparringspartner fungieren, sondern auch als Instanz, die Verantwortlichkeiten und Entscheidungsqualität im Board stärkt.

Dr. Raymond Jannas: Fokus auf große hydrothermale Minerallagerstätten

Dr. Raymond Jannas ist ein international anerkannter Wirtschaftgeologe mit mehr als vier Jahrzehnten Berufserfahrung. Sein Schwerpunkt liegt auf der Exploration großmaßstäblicher hydrothermaler Mineralsysteme - insbesondere Porphyr-Kupfer-Gold-Systemen sowie High-Sulfidation-Umfeldern. In der Mitteilung verweist Algo Grande darauf, dass Jannas Explorationsteams geführt und beraten hat, die an der Entdeckung und Weiterentwicklung mehrerer bedeutender Lagerstätten beteiligt waren, darunter Pascua-Lama, El Morro sowie das Valeriano-Projekt (früher Cortadera) in Chile.

Seine Laufbahn umfasst sowohl technische als auch leitende Managementfunktionen. Genannt werden Stationen bei ATEX Resources Inc., Gold Fields, Barrick Gold, LAC Minerals, Hochschild Mining und Metallica Resources. In diesen Rollen hat Jannas nach Angaben des Unternehmens leistungsfähige technische Teams aufgebaut, Explorationsstrategien entworfen und großvolumige Porphyr-Entdeckungen von der Idee bis hin zur Ressourcendefinition begleitet. Besonders hervorgehoben wird seine Zeit als Präsident und CEO von ATEX Resources, in der das Unternehmen als Explorer für tief liegende, qualitativ hochwertige Porphyr-Systeme im Anden-Kupfergürtel positioniert wurde.

Adelita-Projekt: Skarn-Korridor, historische Daten und Porphyr-Hypothese

Algo Grande beschreibt sich selbst als wachstumsorientiertes Explorationsunternehmen, das das Adelita-Projekt als Multi-System-Chance von Distriktgröße für Kupfer, Gold und Silber entwickelt. Das Projekt liegt im sehr produktiven bezeichneten Arizona-Sonora-Kupfergürtel und umfasst eine Fläche von 5.895 Hektar. Herzstück ist die hochgradige Entdeckung Cerro Grande, die als Cu-Au-Ag-Skarn beschrieben wird.

Cerro Grande zeigt dabei eine starke Kontinuität entlang eines definierten Korridors, der sich über mehr als sechs Kilometer erstreckt. Solche Korridore sind in der Explorationspraxis relevant, weil sie Hinweise auf zusammenhängende mineralisierte Strukturen liefern können - und damit auf Zonen, in denen eine systematische Erweiterung und Verfolgung der Mineralisierung sinnvoll erscheint.

Neben der Feldarbeit spielt bei Adelita auch die Auswertung älterer Daten eine Rolle. Algo Grande berichtet von einer Neuaufbereitung historischer geophysikalischer Informationen sowie von Kartierungen im Gelände. Diese Arbeiten deuten nach Darstellung des Unternehmens darauf hin, dass in der Tiefe ein potenzielles Porphyr-System vorhanden sein könnte. Damit skizziert Algo Grandeein klassisches Skarn-Porphyr-Mineralisierungsmodell: Skarnmineralisierung an oder nahe der Oberfläche, verbunden mit einem Porphyr-Zentrum in größerer Tiefe.

Für das Unternehmen ist diese Modellannahme strategisch bedeutsam, weil sie die Planung der weiteren Exploration beeinflusst - von der Auswahl der Zielgebiete bis hin zur Frage, welche Daten als Nächstes erhoben werden müssen, um die Hypothese zu prüfen. Genau an dieser Schnittstelle zwischen Modell, Datengrundlage und Programmgestaltung soll die Expertise von Dr. Raymond Jannas nach dem Willen des Managements künftig verstärkt wirken, während Algo Grande die Arbeiten am Adelita-Projekt weiter strukturiert vorantreibt.

