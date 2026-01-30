DJ Bayer-Mittel Finerenon vor weiterer Zulassung in Europa

DOW JONES--Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur hat die Zulassung des Bayer-Medikaments Finerenon zur Behandlung der Herzinsuffizienz (HF) mit linksventrikulärer leicht reduzierten oder erhaltenen Auswurfleistung (LVEF >=40) bei Erwachsenen empfohlen. Die Entscheidung der Europäischen Kommission zur Zulassung in der Europäischen Union werde in den kommenden Wochen erwartet, wie Bayer mitteilte. Die Empfehlung basiert auf den positiven Ergebnissen der Phase-III-Studie "FINEARTS-HF". Finerenon (Kerendia) ist ein nicht-steroidaler, selektiver Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist (nsMRA).

Finerenon wird bereits als Kerendia oder in einigen Ländern als Firialta vermarktet und ist in mehr als 95 Ländern weltweit, darunter China, Europa, Japan und die USA, für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes zugelassen. In den USA und in Japan ist Finerenon zudem unter dem Markennamen Kerendia zur Behandlung von Herzinsuffizienz mit linksventrikuläre Ejektionsfraktion größer oder gleich 40 Prozent zugelassen. Zulassungsanträge für Patienten mit Herzinsuffizienz und LVEF mit dieser Indikation wird laut Bayer in weiteren Märkten, einschließlich China, werden derzeit geprüft.

January 30, 2026

