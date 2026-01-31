Während Megatrend-Titel in der Rüstung oder Robotik breite Aufmerksamkeit genießen, bleiben die wichtigen Zulieferer häufig unter dem Radar. Börsenprofi Florian Söllner identifiziert neben den großen Playern auch genau diese "Hidden Champions" ziemlich treffsicher für seine Leser im Hot Stock Report (HSR). Dank stark laufender Titel sowie jüngster Verdoppler liegt die Depot-2030-Performance nun erstmals bei starken 400 Prozent. Ganz frisch: Die "deutsche Palantir" wurde in der HSR-Ausgabe 04/26 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär