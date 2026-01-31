Anzeige
Mehr »
Samstag, 31.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 59 Mio. USD Börsenwert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 871899 | ISIN: AU000000LYC6 | Ticker-Symbol: LYI
Tradegate
30.01.26 | 21:57
8,550 Euro
+0,16 % +0,014
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
S&P/ASX 50
1-Jahres-Chart
LYNAS RARE EARTHS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LYNAS RARE EARTHS LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,4808,65230.01.
8,5208,55030.01.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALMONTY
ALMONTY INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALMONTY INDUSTRIES INC9,580+0,52 %
LYNAS RARE EARTHS LIMITED8,550+0,16 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.