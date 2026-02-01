Die vergangene Börsenwoche hatte es für Anleger von B2Gold und Goldinvestoren in sich: Zwischen Hoffnung auf satte Gewinne und plötzlicher Unsicherheit angesichts eines deutlichen Goldpreisrückgangs wechselten die Stimmungen beinahe minütlich. Die Achterbahnfahrt am Markt zeigt, wie schnell sich die Spielregeln ändern können - und wie wichtig es ist, mit einem klaren Blick für die aktuellen Trends ins neue Handelsgeschehen zu starten. Wer jetzt einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS