Die Aktie von First Majestic Silver hat eine beeindruckende Rally hingelegt, die viele ins Staunen versetzt. Mehr als eine Verdoppelung des Kurses in kürzester Zeit - das sieht man nicht alle Tage. Doch nach solch einem steilen Anstieg ist jetzt die Frage: Bietet sich hier noch eine attraktive Chance? Die typische Fahnenstangenbildung im Chart deutet auf eine überhitzte Situation hin, und tatsächlich hat die Aktie zuletzt bereits erste Ermüdungserscheinungen gezeigt. Analysten rechnen mit einer weiteren Korrektur, die den Kurs durchaus bis auf 15 Euro drücken könnte. Genau dort könnte sich dann ein interessanter Einstiegspunkt ergeben. Wer clever agiert, staffelt seine Käufe unter dieser Marke und sichert sich ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis mit einem Kursziel von 25 Euro. Doch Vorsicht ist geboten: Ohne Stoppkurs geht es nicht.

Operative Stärke trifft auf starken Silberpreis

First Majestic Silver hat im vierten Quartal 2025 eindrucksvoll geliefert. Die Silberproduktion erreichte ein Rekordniveau von 4,2 Millionen Unzen, was einem Anstieg von satten 77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders die Integration der Silbermine Los Gatos und die verbesserte Leistung in San Dimas haben zu diesem Erfolg beigetragen. Über das gesamte Jahr 2025 betrachtet produzierte das Unternehmen 15,4 Millionen Unzen Silber, was einem Plus von 84 Prozent entspricht. Der Umsatz legte in den vergangenen zwölf Monaten um fast 84 Prozent zu. Dabei profitiert First Majestic nicht nur von höheren Produktionsmengen, sondern auch vom anhaltend starken Silberpreis, der zuletzt neue Höhen erklommen hat. Das Unternehmen zeigt sich zudem finanziell solide aufgestellt, die Verschuldung moderat. Die liquiden Mittel übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten deutlich, was dem Management Spielraum für weitere Investitionen gibt. Für 2026 sind Investitionsausgaben von 213 bis 236 Millionen Dollar geplant, unter anderem für die Anlagenerweiterung in Santa Elena.

Charttechnik

Nach der spektakulären Kursrally zeigt der Chart von First Majestic Silver das typische Bild einer überhitzten Aktie. Die Fahnenstangenbildung ist lehrbuchmäßig ausgeprägt (gewesen). Der Kurs schoss nahezu senkrecht nach oben und erreichte in kurzer Zeit ein neues Mehrwochen-Hoch. Solche steilen Anstiege gehen selten ohne Atempause vonstatten. Der RSI-Indikator bewegt sich im überkauften Bereich, was auf eine mögliche Korrektur hindeutet. Und genau die hat bereits begonnen. Zuletzt gab die Aktie nach und befindet sich in einer Konsolidierungsphase. Die Marke von 15 Euro könnte sich als wichtige Unterstützung erweisen. Dort wäre ein gutes Niveau für einen Einstieg erreicht. Wer noch vorsichtiger agieren möchte, staffelt seine Käufe unter 15 Euro und nutzt mögliche Schwächephasen für den Aufbau einer Position. Das Kursziel von 25 Euro bietet aus heutiger Sicht ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Wichtig ist jedoch, dass Anleger nicht ohne Absicherung agieren. Ein Stoppkurs sollte gesetzt werden, um das Risiko zu begrenzen. Wer bereits investiert ist, kann Teilgewinne mitnehmen und auf günstigere Einstiegskurse warten. Die Volatilität bleibt hoch, das sollte jedem bewusst sein.

Was tun?

First Majestic Silver bietet eine spannende Mischung aus starken Fundamentaldaten, operativer Stärke und charttechnischem Potenzial. Die Rekordproduktion im vierten Quartal, das deutliche Umsatzwachstum und die solide Bilanz sprechen für das Unternehmen. Die Verdoppelung der Dividende unterstreicht das Vertrauen des Managements in die künftige Entwicklung. Gleichzeitig profitiert First Majestic vom anhaltend hohen Silberpreis, der dem Sektor insgesamt Rückenwind gibt. Die geplanten Investitionen in die Mineninfrastruktur versprechen weiteres Wachstum. Charttechnisch betrachtet ist die Aktie nach der steilen Rally jedoch überhitzt. Die Korrektur läuft bereits und könnte noch bis auf 15 Euro gehen. Genau dort bietet sich eine attraktive Kaufgelegenheit für Anleger, die noch nicht investiert sind. Wer klug agiert, baut seine Position gestaffelt auf und setzt einen klaren Stoppkurs. Das Kursziel von 25 Euro ist ambitioniert, aber durchaus möglich, wenn sich der positive Trend am Silbermarkt wieder weiter fortsetzt. Für risikobereite Anleger mit einem Auge für Chancen ist First Majestic Silver eine Überlegung wert.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

