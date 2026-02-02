Der Crash am 30. Januar bei den Edelmetallen wird in die Geschichtsbücher eingehen. Silber gab bis zu 34 % nach, Gold um "lediglich" 12 %. Diese historische Korrektur hat Anleger erschüttert, doch sie verschleiert die eigentliche Chance. Ein strukturelles Angebotsdefizit bei Silber trifft auf eine durch Industrie und Technologie explodierende Nachfrage. Dieser fundamentale Widerspruch legt den Grundstein für den nächsten, nachhaltigen Superzyklus. Drei Unternehmen sind besonders positioniert, um von dieser Marktdynamik zu profitieren. Wir analysieren die Strategien von Newmont, Silver Viper Minerals und First Majestic Silver.Den vollständigen Artikel lesen ...
