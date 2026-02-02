Die Welt steuert auf einen neuen Rohstoffkonflikt zu und Antimon steht dabei plötzlich im Rampenlicht. Ohne das Metall laufen weder Rüstungsindustrie noch moderne Technologien. Doch der Westen hängt, ähnlich wie bei seltenen Erden, am Tropf Chinas. Mitten in dieser geopolitischen Schieflage rückt Antimony Resources Corp. in den Fokus. Das Unternehmen entwickelt eines der aussichtsreichsten Antimonprojekte Nordamerikas, in sicherer Jurisdiktion und mit zuletzt überzeugenden Fortschritten. Für Anleger eröffnet sich damit eine seltene Chance, frühzeitig auf einen strategischen Rohstoff zu setzen, der politisch wie wirtschaftlich immer wertvoller wird.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de