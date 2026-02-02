EQS-News: Mister Spex SE
Mister Spex SE bestätigt Prognose für 2025 - konsequenter Fokus auf Profitabilität prägt Geschäftsentwicklung
Mister Spex SE hat heute seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt und den anhaltend konsequenten Fokus auf Profitabilität, Liquiditätsmanagement und operative Umsetzung bekräftigt.
Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen ging der Nettoumsatz 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 18 % auf 178 Mio. Euro zurück und lag damit innerhalb der kommunizierten Prognosespanne von -10 % bis -20 %. Die Umsatzentwicklung war insbesondere durch die im vierten Quartal 2024 vollzogenen Schließungen internationaler Stores sowie durch die fortgesetzte Reduzierung rabattgetriebener Aktionen geprägt, was zu einem insgesamt höherwertigen Produkt- und Preismix führte.
Trotz des strategisch bewusst reduzierten Umsatzvolumens erzielte Mister Spex ein starkes flächenbereinigtes Like-for-like-Umsatzwachstum von 8 %. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des deutschen Kerngeschäfts sowie die Wirksamkeit der fokussierten Vertriebs- und Sortimentsstrategie.
Die EBIT-Marge für 2025 lag im unteren Bereich der prognostizierten Spanne von -5 % bis -15 %. Dies reflektiert die laufende Umsetzung struktureller Kostenmaßnahmen, eine konsequente Preisdisziplin sowie Investitionen zur Unterstützung der Restrukturierung im Rahmen des Programms SpexFocus, das mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2025 zur vollen Umsetzung gebracht wurde und ab 2026 durch einen Prozess der Kontinuierlichen Veränderung ersetz wird. Der Kassenbestand blieb zum Jahresende mit gut 56 Mio. Euro stabil und unterstreicht die anhaltende Liquiditätsdisziplin des Unternehmens.
Geschäftsentwicklung 2025 geprägt von Fokus und Disziplin
Vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds, das von einer verhaltenen Konsumstimmung und anhaltendem Kostendruck im Einzelhandel geprägt war, setzte Mister Spex seine strategischen Prioritäten konsequent um und stärkte die operative Basis des Unternehmens.
"2025 war ein Jahr bewusster Entscheidungen und disziplinierter Umsetzung", sagt Tobias Krauss, CEO von Mister Spex. "Wir haben Profitabilität und Servicequalität klar über kurzfristiges Umsatzvolumen gestellt. Die Stabilität unseres deutschen Store-Geschäfts und die anhaltende Verschiebung hin zu höherwertigen Korrektionsbrillen bestätigen, dass unsere strategische Ausrichtung greift."
Das deutsche Store-Geschäft als stabilisierende Säule der Profitabilität
Korrektionsbrillen als zentraler Werttreiber
Infolgedessen erhöhte sich der Anteil margenstarker Korrektionsbrillen in Deutschland auf 53 % des Gesamtumsatzes (Vorjahr: 46 %) und auf Konzernebene auf 49 % (Vorjahr: 41 %). Damit wurde das Ertragsprofil des Store-Geschäfts weiter gestärkt.
Ausblick
Über Mister Spex:
Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden und vier Online-Shops in Europa sowie 65 eigenen Filialen in Deutschland entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.
Investor Relations
Irina Zhurba I Director of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de
Corporate Communications
Elina Schneiders I Head of Corporate Communications | elina.schneiders@misterspex.de
Mister Spex SE
Hermann-Blankenstein-Strasse 24
