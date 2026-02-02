Es sind derzeit wirklich wilde Zeiten, gerade an den Rohstoffmärkten, wo nach einer atemberaubenden Rally von allen voran Gold und Silber am Freitag ein historischer Einbruch folgte. Zudem gab es in vielen anderen Bereichen mitunter stärkere Kursausschläge, aber es gibt auch in diesen Zeiten Aktien, die für Stabilität sorgen. Musterbeispiele hierfür waren zuletzt etwa die Papiere der beiden Pharmariesen Novartis und Roche. Die beiden Dividendentitel sind indes auch Schwergewichte im Schweiz Index ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär