DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ZEROSTACK CORP. DL 1 7300 CA98956L1013 BAW/UFN
AMER.R.H.NEW 1/26 DL-,001 B0Y US02919L8028 BAW/UFN
ATOSSA THERAP.NEW DL-,18 YAG US04962H7044 BAW/UFN
