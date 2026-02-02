Mister Spex bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und berichtete über einen Umsatzrückgang von 18% im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 178 Millionen EUR (mwb-Schätzung: 184 Millionen EUR). Dies liegt im Rahmen der avisierten Rückgangsspanne von -10% bis -20% und spiegelt einen bewussten Wechsel hin zu Rentabilität gegenüber Volumen wider. Die EBIT-Marge bewegte sich im unteren Bereich der -5% bis -15% Spanne (mwb-Schätzung: -11,5%), da das SpexFocus-Programm abgeschlossen wurde. Daraus ergibt sich ein implizierter Umsatz für das vierte Quartal von 33 Millionen EUR, der den jährlichen Rückgang von 18% widerspiegelt. Trotz des Drucks auf der oberen Linie erreichte das organische Wachstum (LFL) in Deutschland 8%. Hochmargige Rezeptgläser machen nun 53% des deutschen Umsatzes aus, unterstützt durch das Abonnementmodell "Switch". Die liquiden Mittel blieben mit 56 Millionen EUR stabil. Daher bestätigen wir unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 4,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mister-spex-se
© 2026 mwb research