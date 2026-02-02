Der Schreck vom Freitag saß anfangs noch tief. Doch nach schwachem Start dreht der Dax nun deutlich ins Plus. Schwergewichte wie Telekom, Allianz und Adidas treiben die Erholung. Anleger blicken nun gespannt auf wichtige US-Quartalszahlen am Abend. Am Montagmorgen sah es noch gar nicht gut aus: Nach dem Kurssturz bei Gold und Silber zum Wochenende fielen in Deutschland reihenweise die Aktienkurse. Dich nach einer Handelsstunde drehte das Bild: Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE