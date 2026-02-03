Am Markt hat der Wind zuletzt spürbar gedreht: Was als Gewinnmitnahmen begann, entwickelte sich zu einem echten Stresstest für die Nerven der Anleger. Insbesondere die gefeierten Sektoren der letzten Monate - KI-Aktien und Edelmetalle - kamen unter die Räder. Doch inmitten dieses Sturms zeigt sich ein Phänomen, das Investoren aufhorchen lassen sollte: Der Wolframmarkt entzieht sich der Gravitation des Crashs vollständig und markiert völlig unbeeindruckt von den Panikverkäufen an der Wall Street neue Höchststände. Wolfram, das unverzichtbare Rückgrat der westlichen Verteidigungs- und Schwerindustrie, wird teurer, während alles andere fällt. In diesem Umfeld kristallisiert sich Almonty Industries als ein Unternehmen heraus, das als Quasi-Monopolist beste Chancen hat, seine Aktionäre langfristig noch glücklicher zu machen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de