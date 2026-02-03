Der explosionsartige Anstieg des Silberpreises in fast einer Linie von rund 35 auf 122 USD bis Ende letzter Woche, fordert jetzt seinen spekulativen Tribut. Um mehr als 300?% hat sich das Edelmetall binnen 14 Monaten nach oben geschwungen, begleitet von einer großen Gerüchteküche zu riesigen Shortpositionen und extremen Problemen für die Terminbörsen in der Materialbereitstellung. Fakt bleibt, dass Silber seit einigen Jahren in verschiedenen HighTech-Industrien von Windkraft, über E-Mobilität bis hin zu modernster Rüstungs-Technik Verwendung findet. Hersteller sollen wegen drohender physischer Defizite auch sehr stark mit Eindeckungskäufen am Markt gesichtet worden sein. Branchenkreise berichten von einem möglichen Defizit von über 1 Mrd. Unzen im März-Settlement - das entspricht rund 125?% einer gesamten Jahresförderung. Neben dem spannenden Silber-Explorer Silver?Viper analysieren wir auch thyssenkrupp, die Tochter TKMS und den Börsenneuling CSG. Es lohnt sich weiterzulesen.Den vollständigen Artikel lesen ...
