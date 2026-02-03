Asian Battery Metals treibt die Kupfer-Nickel-Story in der Mongolei voran - warum das Unternehmen für das BHP-Xplor-Programm ausgewählt wurde

Anzeige / Werbung

Von BHP unterstützte Explorationserfolge und sich ausweitende Bohrergebnisse unterstreichen das wachsende Vertrauen in das Oval-Kupfer-Nickel-System.

Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) baut schrittweise eine glaubwürdige Kupfer-Nickel-Explorationsstory in der Mongolei auf. Das Projekt Oval Cu-Ni-PGE zeigt weiterhin Größe, geologische Kohärenz und erhebliches Erweiterungspotenzial. Jüngste Bohrungen haben die Mineralisierung sowohl entlang des Streichens als auch in die Tiefe ausgeweitet und bestätigen die Einschätzung, dass Oval mehr als eine einzelne Entdeckung darstellt und als Grundlage für einen breiteren Cluster kritischer Metalle im Süden der Mongolei dienen könnte.

Führungskompetenz und regionale Erfahrung

Der Fortschritt des Unternehmens beruht auf einer Kombination aus technischer Disziplin und lokaler Expertise. Der Managing Director Gan-Ochir Zunduisuren verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bergbau und in der Exploration in der Mongolei, einschließlich Tätigkeiten in großskaligen Kupferprojekten. Dieser Hintergrund ermöglicht Asian Battery Metals ein effizientes Arbeiten in einer Jurisdiktion, die zwar lange als Grenzmarkt galt, sich jedoch in den vergangenen zehn Jahren deutlich weiterentwickelt hat.

Seit den späten 2000er-Jahren verzeichnet die Mongolei eine kontinuierliche Eröffnung neuer Bergwerke, verbesserte Infrastruktur sowie klarere Finanzierungswege. Für Explorationsunternehmen in frühen Entwicklungsphasen bietet das Land heute ein ausgewogenes Verhältnis zwischen geologischem Potenzial und wachsender institutioneller Vertrautheit bei internationalen Investoren.

Oval und die Validierung durch das BHP-Xplor-Programm

Oval hat sich als Vorzeigeprojekt des Unternehmens und als klarster Ausdruck der Explorationsstrategie herauskristallisiert. Basierend auf einem konzeptionellen geophysikalischen und geologischen Modell erhielt das Projekt 2023 eine frühe externe Bestätigung, als Asian Battery Metals für das Xplor-Accelerator-Programm von BHP (ISIN: AU000000BHP4) ausgewählt wurde. Das Unternehmen gehörte zu lediglich sieben Explorationsgesellschaften weltweit, die aus mehr als 250 Bewerbern ausgewählt wurden, und war der einzige Teilnehmer mit Asien-Fokus.

Das BHP-Xplor-Programm zielt darauf ab, technisch fundierte Explorationsansätze in frühen Stadien zu unterstützen, die für zukunftsorientierte Rohstoffe relevant sind. Im Fall von Asian Battery Metals spiegelte die Auswahl die Stärke des magmatischen Kupfer-Nickel-Modells bei Oval sowie den disziplinierten Einsatz geophysikalischer Methoden zur Identifizierung sulfidführender Intrusionen in einem bislang wenig erforschten Gürtel wider. Das Programm stellte 500.000 US-Dollar an nicht verwässernder Finanzierung sowie technische Unterstützung bereit und beschleunigte damit die Bohrarbeiten, die anschließend ein zusammenhängendes mineralisiertes System bestätigten.

Bohrungen erweitern Ausdehnung und Kontinuität

In der Folge haben aufeinanderfolgende Bohrkampagnen den räumlichen Umfang von Oval stetig vergrößert. Die Bohrungen der Phase 3 dehnten die interpretierte mineralisierte Streichlänge auf etwa 840 bis 880 Meter aus - eine deutliche Zunahme gegenüber früheren Annahmen. Step-out-Bohrungen durchteuften mehrere Zonen mit Sulfidmineralisierung, darunter disseminierte, netzartige und lokal halbmassive Sulfide. Dies ist konsistent mit einem magmatischen System, das sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen bleibt.

Bohrloch-elektromagnetische Untersuchungen spielen weiterhin eine zentrale Rolle bei der Verfeinerung des geologischen Modells. Leitfähige Körper, die jenseits der bislang bebohrten Bereiche identifiziert wurden, deuten auf ein Potenzial für tiefere Erweiterungen hin. Gleichzeitig haben jüngste strukturgeologische Bohrungen die südsüdöstliche Einfallrichtung des Intrusivkörpers präzisiert. Dieses verbesserte Verständnis ermöglicht eine gezieltere und tiefere weitere Exploration mit höherer Planungssicherheit.

Metallurgie und zusätzliche Optionen

Metallurgische Testarbeiten liefern eine weitere positive Komponente. Erste Ergebnisse zeigen hohe Kupfergewinnungsraten und wirtschaftlich attraktive Konzentratgehalte aus disseminiertem und netzartigem Material, weitgehend im Einklang mit etablierten Kupferbetrieben. Die Optimierung der Nickelgewinnung ist noch im Gange, während der potenzielle Beitrag von Platingruppenelementen weiterhin untersucht wird.

Aufbau eines regionalen Clusters

Über Oval hinaus wendet Asian Battery Metals denselben geologischen Ansatz auf nahegelegene Ziele wie MS1 und Bayan Sair an. Bohrungen bei MS1 bestätigten günstige Wirtsgesteine und Sulfidtexturen, was die Annahme stützt, dass Oval Teil eines größeren Intrusionssystems sein könnte, das mehrere mineralisierte Zentren beherbergt.

In ihrer Gesamtheit tragen die wachsende Bohrabdeckung, das zunehmende geologische Vertrauen und die frühe externe Validierung durch das BHP-Xplor-Programm dazu bei, das Mongolei-Portfolio von Asian Battery Metals schrittweise zu entrisikieren. Auch wenn sich das Unternehmen weiterhin klar in der Explorationsphase befindet, gelingt es ihm zunehmend, konzeptionelle Ambitionen in eine konkretere und glaubwürdige Kupfer-Nickel-Wachstumsstory zu überführen.

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

