Almonty Industries, MP Materials und andere Rohstoffaktien haben es vorgemacht. In der neuen geopolitischen Welt werden Rohstoffe kritisch und Aktienkurse können sich vervielfachen.

Bei Antimony Resources können Anleger jetzt noch relativ frühzeitig dabei sein. Wenn Unternehmen vom Explorer zum Produzenten werden, sind Milliardenbewertungen drin. Trotz einer starken Rally wird Antimony Resources noch mit "nur" rund 50 Mio. EUR bewertet. Aufgrund des Drucks der US-Regierung und einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion könnte es bei Antimony Resources mit dem Produktionsstart deutlich schneller gehen als üblich. Auch der Einstieg der US-Regierung wäre keine Überraschung. Nach Beteiligungen an MP Materials, Vulcan Elements und Trilogy Metals hat die Trump-Regierung zuletzt Milliarden in USA Rare Earth gepumpt. Bald auch in Antimony Resources?



Vom Nischenmetall zum strategischen Faktor

Antimon ist vom Nischenmetall zum strategischen Faktor geworden. Genau davon profitiert Antimony Resources. Im jüngsten Interview mit Lyndsay Malchuk vom International Investment Forum betont der CEO von Antimony Resources, Jim Atkinson, dass Verteidigung, Lieferketten und Energiesicherheit das Metall "kritisch" gemacht hätten und Nordamerika gleichzeitig nur begrenzte Kontrolle über die Versorgung habe. Das Unternehmen entwickelt mit Bald Hill im kanadischen New Brunswick ein Projekt in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion, die laut Atkinson Produktion ausdrücklich fördert - ein Rückenwind, der gerade bei kritischen Rohstoffen zunehmend entscheidend ist.

Hochgradige Ergebnisse

Atkinson berichtet zudem über die jüngsten Ergebnisse der Phase-2-Bohrungen. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen mehr als 8.000 Bohrmeter abgeteuft und das bisherige Gesamtvolumen der Bohrungen im Konzessionsgebiet auf über 13.800 Bohrmeter erweitert. Die veröffentlichten Gehalte seien die höchsten, die bislang in Nordamerika gemeldet worden seien. Auch international sollte man "ganz vorne" dabei sein. Entscheidend sei für ihn weniger ein einzelner Treffer als die Konstanz. Schon im ersten Programm hätten 75% bis 80% der Bohrungen hochgradiges Antimon geliefert. Die zweite Runde laufe in ähnlichen Mustern. Ziel sei nun der Übergang vom Explorationspotenzial hin zu einer belastbaren Ressource. Dies soll durch eine dichtere Bohrlochabfolge und Unterstützung durch ein Beratungsunternehmen erfolgen. Antimony Resources plant ein 10.000-Meter-Programm mit Schwerpunkt auf "Definition Drilling" im Hauptbereich, will aber auch zwei zusätzliche mineralisierte Zonen weiterverfolgen, darunter eine neu entdeckte Zone auf der Westseite.

Effizient und schnell in die Produktion

Im Vergleich zu anderen Projekten sieht Atkinson Antimony Resources insbesondere beim Kapitalbedarf besser aufgestellt. Sein Argument: Hochgradig schlägt Größe. Er verweist darauf, dass Bald Hill im Schnitt deutlich höhergradig sei als bekannte Referenzen in Nordamerika und deshalb als schlankes Untertageprojekt starten könnte. Daraus leitet er potenziell niedrigere Kosten und eine schnellere Umsetzbarkeit ab. Zudem arbeite New Brunswick an einer Critical-Minerals-Strategie, die Genehmigungszeiten verkürzen soll. Dabei würden Umweltstandards und die Einbindung lokaler Communities nicht vernachlässigt werden. Antimony Resources bereitet laut Atkinson den Genehmigungsprozess bereits früh vor und peilt an, den Antrag Ende 2026 oder Anfang 2027 einzureichen - mit dem Ziel, das Projekt zügig in Richtung Produktion zu entwickeln.

Fazit: Metall und Aktie hochinteressant

Antimon ist ein hochinteressantes kritisches Metall neben Seltenen Erden und Wolfram. Antimony Resources ist noch mit rund 50 Mio. EUR bewertet. Damit scheint die Aktie viel Spielraum nach oben zu haben. Ein Einstieg der US-Regierung ist alles andere als unwahrscheinlich und würde die Kursrally sicher befeuern.

