Castel san Pietro - Das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta hat 2025 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Wie aus dem Communiqué vom Dienstag hervorgeht, haben im vergangenen Jahr alle Sparten in allen Regionen ein Wachstum verzeichnet. Ergebniszahlen legt Medacta traditionell erst im März vor. Die Einnahmen kletterten 2025 um 15,8 Prozent auf knapp 684 Millionen Euro. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus bei 18,5 Prozent gelegen. Damit schnitt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab