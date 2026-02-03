Nachdem Gold und Silber bereits am Ende der letzten Handelswoche massiv unter die Räder kamen und ihre Schwäche sich zu Wochenbeginn fortsetzte, droht nun auch Brent-Öl zu kippen. Der Ölpreis verzeichnete am Montag kräftige Abgaben.Zwei Faktoren dürften für die Preisschwäche bei Brent-Öl entscheidend sein. So setzte der US-Dollar nach der Nominierung von Kevin Walsh als Powell-Nachfolger zu einer Erholung an. Der robuste US-Dollar macht nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
