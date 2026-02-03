3 Neuzugänge im Depot | Palantir: Starke Zahlen, Nvidia: Streit mit ChatGPT, RWE: Amazon kauft ein
3 Neuzugänge im Depot | Palantir: Starke Zahlen, Nvidia: Streit mit ChatGPT, RWE: Amazon kauft ein
|MARKT USA/Börse leicht im Plus erwartet - Palantir mit Kurssprung
|DJ MARKT USA/Börse leicht im Plus erwartet - Palantir mit Kurssprung
Die US-Börsen dürften am Dienstag erneut zulegen, wenn auch langsamer als zu Wochenbeginn. Der S&P-Future gewinnt vorbörslich...
► Artikel lesen
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
03.02.2026 / 10:21...
► Artikel lesen
|Kurs
|%
|AMAZON.COM INC
|207,55
|+0,65 %
|NVIDIA CORPORATION
|158,12
|+0,41 %
|OPENAI LLC
|-
|-
|PALANTIR TECHNOLOGIES INC
|139,80
|+11,31 %
|RWE AG
|54,04
|+1,12 %