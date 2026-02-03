Zürich - Die Orell Füssli Thalia AG, das Unternehmen hinter der führenden Schweizer Buchhandelsmarke Orell Füssli, übernimmt im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeregelung 100% der Aktien der A. Köhler AG inklusive der 13 Papeterie-Standorte. Die Akquisition erfolgt rückwirkend per 1. Juli 2025. Die Standorte der A. Köhler AG werden auch künftig eigenständig und unverändert unter der etablierten Marke Köhler weitergeführt. Es sind weder Schliessungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
