Wien (www.fondscheck.de) - Die französische Fondsgesellschaft Amundi hat mitgeteilt, dass sich die Nettomittelabflüsse aus dem Umfeld der italienischen Großbank UniCredit im vergangenen Jahr auf insgesamt 16 Milliarden Euro beziffern, so die Experten von "FONDS professionell".Die beiden Häuser würden eigentlich seit Jahren eine Produktpartnerschaft pflegen. Doch im vergangenen Jahr sei bekannt geworden, dass UnCredit erwäge, die Kooperation zurückzufahren. Die Abzüge aus dem Umfeld der UniCredit würden nun darauf hindeuten, dass die Partnerschaft abebbe, wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
