Dienstag, 03.02.2026
Gold dreht wieder auf: Goldpreis-Comeback - und diese Bohrung liefert 307 Meter "Gold-System"
WKN: 719350 | ISIN: DE0007193500 | Ticker-Symbol: SKB
Xetra
03.02.26 | 16:38
9,480 Euro
+2,27 % +0,210
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
Prime Standard
Dow Jones News
03.02.2026 16:51 Uhr
149 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-AFR: Koenig & Bauer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Würzburg (pta000/03.02.2026/16:20 UTC+1) - Koenig & Bauer AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://investors.koenig-bauer.com/de/publikationen/finanzberichte-und-mitteilungen/ Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://investors.koenig-bauer.com/de/publikationen/finanzberichte-und-mitteilungen/ Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Koenig & Bauer AG 
           Friedrich-Koenig-Straße 4 
           97080 Würzburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Lena Landenberger 
Tel.:         +49 931 909-4085 
E-Mail:        lena.landenberger@koenig-bauer.com 
Website:       www.koenig-bauer.com 
ISIN(s):       DE0007193500 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770132000750 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 10:20 ET (15:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
