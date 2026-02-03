DJ PTA-AFR: Koenig & Bauer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Koenig & Bauer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Würzburg (pta000/03.02.2026/16:20 UTC+1) - Koenig & Bauer AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://investors.koenig-bauer.com/de/publikationen/finanzberichte-und-mitteilungen/ Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://investors.koenig-bauer.com/de/publikationen/finanzberichte-und-mitteilungen/ Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Aussender: Koenig & Bauer AG Friedrich-Koenig-Straße 4 97080 Würzburg Deutschland Ansprechpartner: Lena Landenberger Tel.: +49 931 909-4085 E-Mail: lena.landenberger@koenig-bauer.com Website: www.koenig-bauer.com ISIN(s): DE0007193500 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
