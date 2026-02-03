Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 3 février 2026) - Des dirigeants de Verity, de TMX Datalinx et du Groupe TMX ont fermé les marchés pour souligner la récente acquisition de Verity. Michelle Tran, présidente, TMX Datalinx, s'est jointe à John McKenzie, chef de la direction, Groupe TMX, pour marquer l'occasion.





Verity est un fournisseur de premier plan de solutions de gestion de la recherche en placement et d'analyse de données. Cette acquisition stratégique intègre à TMX Datalinx la plateforme de recherche alimentée par l'IA et les données exclusives de Verity, lesquelles couvrent l'activité des initiés et les participations institutionnelles.

Les deux produits principaux de Verity sont VerityRMS, un système de pointe pour la gestion de la recherche, et VerityData, qui offre des ensembles de données enrichis et des analyses approfondies axés principalement sur les documents déposés par les sociétés cotées. TMX Datalinx poursuivra le développement de VerityData et de VerityRMS, notamment de leurs capacités d'intelligence artificielle, afin d'améliorer le rendement des placements de la clientèle et de réaliser des gains d'efficience opérationnelle.

Cette acquisition renforce la présence mondiale de TMX Datalinx et permet de fournir des outils de gestion de qualité à plus de 5 000 clients afin d'optimiser le capital intellectuel. En combinant les renseignements utiles de Verity à notre solide infrastructure de données, nous améliorerons notre capacité à soutenir les sociétés d'investissement de premier rang, lesquelles sont appelées à prendre des décisions rapides avec confiance, dans les divers marchés du monde.

Source: Toronto Stock Exchange