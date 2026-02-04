Der Markt bewertet komplexe Unternehmen oft zu niedrig. Spin-offs, also die Abspaltung einer Sparte, Technologie oder Tochtergesellschaft von einem bestehenden Unternehmen sind Wege, versteckte Wert sichtbar zu machen. Anleger können davon profitieren - mit Ansage. Als eines der bekanntesten Spin-offs gilt PayPal. Im Jahr 2015 erhielten eBay-Aktionäre je Anteilsschein 0,22 PayPal-Aktien. Heute gehört PayPal zu den größten Zahlungsdienstleistern der Welt. Das australische Unternehmen Pure One wird in Kürze seine heiß begehrten Gas-Aktivitäten als IPO an die Börse bringen. Diese Chance sollten Anleger nicht verpassen!Den vollständigen Artikel lesen ...
