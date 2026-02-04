DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TENNET - Der Chef von Tennet Germany, Tim Meyerjürgens, erklärt im Handelsblatt-Interview die Hintergründe des am Dienstagvormittag bekannt gewordenen Staatseinstiegs mit 25 Prozent. Meyerjürgens sagte dem Handelsblatt: "Wenn Deutschland langfristig wettbewerbsfähig sein will, geht das nur mit einer starken Energieinfrastruktur. Und der Bund trägt das finanziell mit. Zudem stärkt die breite Eigentümerbasis die Bonität von Tennet Germany und schafft die Grundlage für eine langfristig günstige Finanzierung am Kapitalmarkt." Meyerjürgens erläuterte: "Mit dem Staat als Investor können wir die Netze günstiger ausbauen." (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Trotz der Milliarden aus dem Infrastruktur-Sondervermögen wird sich der schlechte Zustand des Schienennetzes nach Einschätzung von DB InfraGo-Chef Philipp Nagl nur langsam verbessern. "Wir müssen mit einem Jahrzehnt der Sanierungen rechnen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Mit Blick auf die rund 40 weiteren Generalsanierungen besonders belasteter Strecken gelte jedoch auch: "Mit jedem fertigen Projekt wird es besser." Der Prozess werde sich beschleunigen. Die Mittelerhöhung des Bundes müsse dazu fortgeschrieben und dynamisiert werden. (RND)

NVIDIA - Die Verkäufe von Nvidias H200-KI-Chips an China warten fast zwei Monate nach der Exportgenehmigung der Exporte durch US-Präsident Donald Trump noch immer auf die endgültige Zustimmung aus Washington, da die US-Regierung vor der Erteilung von Lizenzen an chinesische Kunden eine nationale Sicherheitsüberprüfung durchführt. Chinesische Kunden geben unterdessen keine Bestellungen für H200-Chips bei Nvidia auf, bis klar ist, ob sie die Lizenzen erhalten werden und welche Bedingungen damit verbunden sind, wie mit den Verhandlungen vertraute Personen der Financial Times sagten. (Financial Times)

NESTLE - Der neue Nestlé-Chef plant eine strategische Umstrukturierung, um das weitläufige multinationale Unternehmen nach einer turbulenten Phase wieder auf vier Produktkategorien zu fokussieren. Philipp Navratil bereite sich darauf vor, den Hersteller von Kitkat und Nespresso um neue Säulen herum zu organisieren - Kaffee, Tierpflege, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks -, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Financial Times. (Financial Times)

TEXAS INSTRUMENTS - Texas Instruments befindet sich laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf des Chip-Entwicklers Silicon Laboratories. Eine Einigung könnte in den kommenden Tagen erzielt werden. Der Wert von Silicon Labs dürfte bei rund 7 Milliarden US-Dollar liegen. (Financial Times)

TETHER - Tether-CEO Paolo Ardoino hat die Höhe der Mittel, die das Krypto-Unternehmen in einer neuen Finanzierungsrunde einsammeln will, heruntergespielt, nachdem der weltweit größte Stablecoin-Emittent aufgrund seines Bewertungsziels von 500 Milliarden US-Dollar mit Widerstand seitens der Investoren konfrontiert ist. Tether hatte im vergangenen Jahr Gespräche aufgenommen, um 15 bis 20 Milliarden US-Dollar in einer Transaktion zu beschaffen, die sie zu einem der wertvollsten privaten Unternehmen machen würde. Doch laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen haben die Berater von Tether angesichts der Zurückhaltung der Investoren eine Beschaffung von nur 5 Milliarden Dollar ins Spiel gebracht. Ardoino bezeichnete das ursprüngliche Ziel von 15 bis 20 Milliarden Dollar als "Missverständnis".

