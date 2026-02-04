SuperQs Quantenstrategie zielt auf eine kommerzielle Skalierung ab, während das Unternehmen den Fokus der Investoren erweitert.

Anzeige / Werbung

Die Ansprache deutscher Investoren folgt auf das CES-Debüt von ChatQLM und unterstreicht das Bestreben, Quantencomputing als nutzbare Infrastruktur statt als ferne Theorie zu positionieren.

Europa rückt in den Mittelpunkt

SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086) schärft seinen Fokus auf die europäischen Kapitalmärkte und signalisiert damit, dass die Investorenkommunikation zu einer tragenden Säule der Wachstumsstrategie wird. Das in Kanada ansässige Unternehmen für Quanten-Orchestrierung hat Dr. Reuter Investor Relations beauftragt, um seine Sichtbarkeit in Deutschland und der gesamten Europäischen Union ab Februar 2026 auszubauen.

Dieser Schritt spiegelt das wachsende europäische Interesse an souveränen Technologien, fortschrittlicher Recheninfrastruktur und widerstandsfähigen, heimischen digitalen Systemen wider. Für SuperQ soll die Zusammenarbeit die Investorenaufklärung und Marktbekanntheit stärken, während das Unternehmen den Übergang von Produktdemonstrationen zur Kommerzialisierung vollzieht.

"Die Zusammenarbeit mit Dr. Reuter stärkt unsere Fähigkeit, direkt mit den deutschen und breiteren europäischen Kapitalmärkten zu kommunizieren", sagte CEO Muhammad Khan und verwies auf das zunehmende institutionelle Interesse an Quanteninfrastruktur-Themen.

Investorenansprache im Einklang mit der Umsetzung

Dr. Reuter Investor Relations verfügt über etablierte Beziehungen zu institutionellen Investoren, Privatanlegern und Finanzmedien in der DACH-Region und der EU. Das zunächst auf sechs Monate angelegte Mandat konzentriert sich auf strategische Kommunikation und digitale Investorenansprache, mit besonderem Fokus auf die Orchestrierungsplattform und die Infrastruktur-Roadmap von SuperQ.

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt. Anstatt abstrakte Versprechen über das langfristige Potenzial von Quantencomputing in den Vordergrund zu stellen, richtet SuperQ seine Investorenkommunikation an konkreten Fortschritten in der Produktentwicklung und der Zusammenarbeit mit Unternehmenskunden aus. Europa, wo zunehmend öffentliches und privates Kapital in Schlüsseltechnologien fließt, bietet dafür ein aufnahmebereites Umfeld.

CES liefert den kommerziellen Kontext

Diese Erzählung nahm öffentlich Gestalt auf der Consumer Electronics Show 2026 in Las Vegas, wo SuperQ eine aus Unternehmenssicht richtungsweisende Präsenz abschloss. Das Unternehmen nutzte die CES, um ChatQLM vorzustellen, positioniert als weltweit erste quantenbasierte Consumer-Anwendung.

ChatQLM basiert auf dem proprietären Quantum Leveraged Model von SuperQ, das Optimierungsaufgaben dynamisch an Quanten- oder klassische Backends weiterleitet und zugleich eine vertraute dialogbasierte Benutzeroberfläche bietet. Live-Demonstrationen stießen auf anhaltend großes Interesse, und eine CES-Foundry-Demo erreichte ihre Kapazitätsgrenze - eine seltene Sichtbarkeit für ein quantenfokussiertes Unternehmen auf einer Konsumelektronikmesse.

Aus Sicht des Managements liegt die Bedeutung von ChatQLM weniger in kurzfristigen Umsätzen im Endkundengeschäft als vielmehr in der Akzeptanz. Indem quantengestützte Optimierung über eine einfache Schnittstelle zugänglich gemacht wird, will SuperQ Hürden abbauen, die Unternehmensanwendungen bislang gebremst haben.

Gespräche mit Unternehmenskunden nehmen Gestalt an

Über das Verbraucherinteresse hinaus diente die CES als Plattform für vertiefte Gespräche mit Unternehmenskunden. SuperQ berichtete über Gespräche mit potenziellen Partnern aus den Bereichen Finanzen, Logistik und Energie - Branchen, in denen Optimierungsprobleme direkte Auswirkungen auf Kosten und Effizienz haben.

Im Mittelpunkt stand dabei die Integration der Super-Plattform in bestehende Arbeitsabläufe, nicht deren Ersatz. Dieser Ansatz spiegelt die Positionierung von SuperQ als Orchestrierungsschicht wider, die es Unternehmen ermöglicht, Quantenressourcen pragmatisch neben klassischer Infrastruktur einzusetzen.

Mehrere dieser Gespräche sollen in Pilotprojekte oder Absichtserklärungen überführt werden und könnten frühe Hinweise auf kommerzielle Traktion liefern.

Software, Orchestrierung und Kontrolle

SuperQ nutzte die CES zudem, um den Fokus auf geistiges Eigentum und Plattformkontrolle zu unterstreichen. Das Unternehmen kündigte die Einreichung eines neuen vorläufigen Gebrauchsmusterpatents an, das Elemente seiner Multi-Backend-Orchestrierungstechnologie abdeckt.

Da Quantenhardware zunehmend über Cloud-Anbieter verfügbar wird, verlagert sich die Differenzierung in Richtung Software, Orchestrierung und Integration. Die Strategie von SuperQ zielt darauf ab, diese Ebene zu kontrollieren, gestützt durch ein wachsendes Netzwerk sogenannter "Quantum Super Hubs", die hybride Cloud-Deployments über verschiedene Regionen hinweg ermöglichen sollen.

Eine schlüssige europäische Erzählung

Die europäische Investorenansprache baut direkt auf dieser Dynamik auf. Durch den Ausbau der Kommunikation in Deutschland und der EU positioniert sich SuperQ gezielt bei Investoren, die Quantencomputing als langfristiges Infrastrukturthema und nicht als spekulative Technologie betrachten.

Quellen:

https://www.superq.co/_files/ugd/2c4a54_28895135f1274d7787fee865378f310c.pdf

https://www.superq.co/news/debuts-worlds-first-quantum-powered-consumer-app-chatqlm-

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

