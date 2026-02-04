Unbekannt aber aussichtsreich: Drei Wolfram-Aktien könnten 2026 durchstarten

Anzeige / Werbung

Im Januar 2026 erleben die globalen Rohstoffmärkte eine tektonische Verschiebung, die von den Vorstandsetagen der größten Energiekonzerne bis in die abgelegensten Minen-Camps in Utah reicht. Die treibende Kraft ist die Erkenntnis, dass die Zukunft der Energieerzeugung - ob in der Kernfusion oder der nationalen Verteidigung - nicht mehr nur in Barrel Öl gemessen wird, sondern in Tonnen kritischer Metalle: Wolfram und Antimon.

Nicht nur spezialisierte Bergbauunternehmen dominieren den Markt

Plötzlich beobachten Branchenschwergewichte wie?Chevron Corp. (WKN: 852552 | ISIN: US1667641005)?und?Cenovus Energy Inc. (WKN: A0Y99P | ISIN: CA15135U1093)?das Geschehen mit Argusaugen. Sie positionieren sich für eine Ära, in der die Kontrolle über Rohstoffe wie Wolfram den Unterschied zwischen Energieabhängigkeit und -souveränität ausmacht. In diesem dynamischen Umfeld rücken auch Unternehmen wie?American Tungsten & Antimony?und?Almonty Industries ins Zentrum des Interesses.

American Tungsten & Antimony: Massives Stibnit in Utah bestätigt

Die Notwendigkeit einer heimischen, US-amerikanischen Versorgungskette wird durch die jüngsten Entwicklungen bei?American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A41XT2 | ISIN: AU0000445603)?unterstrichen. Das Unternehmen, das strategisch auf US-Projekte setzt, meldete im Januar 2026 einen bedeutenden operativen Durchbruch in seinem zu 100% unternehmenseigenen Projekt "Antimony Canyon" in Utah. Die ersten Bohrungen bestätigten massive Stibnit-Mineralisierungen. Insbesondere das erste Bohrloch lieferte eine visuelle Bestätigung einer 19 Meter dicken Zone mit massivem bis halbmassivem Stibnit innerhalb einer 42 Meter breiten Alterationszone. Diese hochgradigen Antimon-Vorkommen sind von immenser strategischer Relevanz. Antimon ist ein unverzichtbares Metall für die Rüstungsindustrie, das in Legierungen zur Härtung von Militärausrüstung und in der Sensorik von Lenkflugkörpern verwendet wird. Deshalb steht hier besonders die Unabhängigkeit von China im Fokus.

Die Energiemultis als neue Player im Minengeschäft?

Der direkte Zusammenhang zwischen diesen kritischen Metallen und der Zukunft der Energieversorgung erklärt das wachsende Interesse der Öl- und Gasgiganten.Chevron?hat in den letzten Jahren seine Investitionen in neue Energietechnologien diversifiziert. Die Sicherung des Zugangs zu Wolfram ist für Unternehmen dieser Größenordnung keine Randnotiz, sondern eine strategische Absicherung gegen zukünftige Energieengpässe.

Ähnlich verhält es sich mit?Cenovus Energy. In einer Welt, die sich von fossilen Brennstoffen wegbewegen will, müssen sich diese Konzerne neu erfinden. Die Kontrolle über die Rohstoffe, die diese Energiewende erst ermöglichen - sei es für Batterien, Speichertechnologien oder eben die Kernfusion - wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Fazit und Marktausblick

Der dramatische Preisanstieg von Wolfram im Jahr 2025 um über 160% ist ein klares Signal für den Markt. Geopolitische Spannungen und Chinas Exportkontrollen haben die Schwachstellen der globalen Lieferketten offengelegt. Für Investoren bieten sich hier Chancen und Risiken.American Tungsten & Antimony?liefert mit den Funden in Utah ein spannendes Explorations-Update, das die Fantasie für heimische US-Versorgungssicherheit beflügelt. Der indirekte Einfluss und das Interesse von Giganten wie?Chevron?signalisieren zudem, dass der Sektor der kritischen Metalle keine Nische mehr ist, sondern das Herzstück der globalen Energie- und Sicherheitspolitik von morgen.

----

Quelle:

https://inv3st.de/kommentare/kernfusions-fantasie-bei-almonty-chevron-cenovus-energy-warum-wolfram-der-schluessel-zur-unendlichen-energie-ist

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-01/67431027-american-tungsten-antimony-trifft-auf-massives-stibnit-im-antimony-canyon-176.htm

______________________________

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Enthaltene Werte: US1667641005,CA15135U1093,AU0000445603,AU0000046021