Tesoro Gold treibt El Zorro mit intensivem Bohrprogramm und frühen Explorationserfolgen voran

Bohrprogramme erschließen Potenzial durch Infill-, Erweiterungs- und neue Zonen

Hochwirksame Bohrungen im gesamten El-Zorro-Distrikt

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) beschleunigt sein strategisches Wachstum in Chile mit drei vollständig finanzierten, parallel laufenden Diamantbohrprogrammen über insgesamt rund 38.000 Meter. Infill-Bohrungen lieferten bereits herausragende Ergebnisse, darunter 43,08?m mit 1,98?g/t Au ab 476?m sowie 80,20?m mit 0,93?g/t Au ab 118,8?m.

Parallel dazu hat das Erweiterungsbohrprogramm flach lagernde, hochgradige Mineralisierung nördlich der Ternera-Goldlagerstätte nachgewiesen. Gleichzeitig erzielte ein fünf Bohrlöcher umfassendes Erstprogramm bei La Brea, rund 15?km nördlich von Ternera, positive Treffer mit geologischen Merkmalen, die den frühen Bohrergebnissen bei Ternera ähneln.

Positive Signale aus neuen Entdeckungen und hochgradigen Zonen

Bei Pena Blanca wurden entlang eines bekannten Trends durch Aufschluss-Kanalproben drei Goldziele definiert. Hervorzuhebende Abschnitte umfassen 24,00?m mit 0,58?g/t Au sowie 1,00?m mit 12,70?g/t Au. Diese Ergebnisse unterstreichen das Distriktpotenzial des El-Zorro-Goldprojekts.

Managing Director Zeff Reeves erklärte:

"Ein umfangreiches Explorationsbohrprogramm bei El Zorro wird bis ins Jahr 2026 fortgesetzt. Fünf Bohrgeräte sind rund um die Uhr im Einsatz, um unsere drei großen Diamantbohrprogramme voranzubringen."

Er ergänzte:

"Unser regional ausgerichtetes Bohrprogramm mit Fokus auf Neuentdeckungen hat bei La Brea frühzeitig Explorationserfolge geliefert, wobei alle fünf Bohrlöcher Goldmineralisierung durchschnitten haben. Diese Ergebnisse spiegeln einige der ersten Resultate von Ternera wider und verdeutlichen das starke geologische Potenzial von El Zorro, mehrere große Goldlagerstätten zu beherbergen."

Ressourcenwachstum und Unterstützung durch technische Studien

Die Infill-Bohrungen zielen darauf ab, die bestehende Mineralressourcenklassifizierung aufzuwerten und bevorstehende Machbarkeitsstudien zu unterstützen. Mit Bohrungen, die breite Zonen hochgradiger Mineralisierung durchschneiden, trägt das Programm zu künftigen Aktualisierungen der Ternera-Mineralressourcenschätzung bei.

Die Erweiterungsbohrungen vergrößern den mineralisierten Fußabdruck, testen günstige Störungszonen und vertiefen das Verständnis der Kontinuität von Ternera. Diese Ziele stehen im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, Ternera zu einem großvolumigen, langlebigen Tagebau-Goldbetrieb zu entwickeln.

Distriktpotenzial bei La Brea

Die Bohrungen bei La Brea bestätigten eine 200?m breite Alterationszone mit mehreren subparallelen Störungszonen und Quarzvererzungen - typische Merkmale eines bedeutenden mineralisierten Systems. Zu den bemerkenswerten Ergebnissen zählen 0,60?m mit 4,19?g/t Au sowie breitere anomale Abschnitte wie 37,90?m mit 0,19?g/t Au. Die laufenden Explorationsarbeiten umfassen Kartierungen, Probenahmen und geochemische Untersuchungen zur Vorbereitung weiterer Bohrungen.

Starke Bilanz und strategische Finanzierung

Im Dezember schloss Tesoro eine Eigenkapitalplatzierung in Höhe von 34?Mio.US-Dollar ab, um die Entwicklung bis zur Investitionsentscheidung zu finanzieren. Zudem konsolidierte das Unternehmen sein Aktienkapital im Verhältnis 15:1, was die Struktur vereinfacht und an die Entwicklungsphase anpasst.

Zum Quartalsende verfügte Tesoro über 29,19?Mio.US-Dollar an liquiden Mitteln und war schuldenfrei. Reeves erklärte:

"Tesoro steht ein spannendes Jahr bevor, in dem wir Ternera weiter ausbauen und entlasten, neue regionale Goldentdeckungen anpeilen und das erstklassige El-Zorro-Goldprojekt durch fortgeschrittene technische Studien voranbringen."

Gut positioniert für Wachstum mit neuen Zielen und klarem Fokus

Mit fünf aktiven Bohrgeräten, Exploration auf mehreren Ebenen und einem neu definierten Goldsystem bei La Brea legt Tesoro die Grundlage für ein erhebliches Ressourcenwachstum. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Weiterentwicklung von Machbarkeitsstudien und darauf, das volle Potenzial des El-Zorro-Distrikts zu erschließen.

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03049001-6A1308456&v=undefined

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

