Trumps Vorstoß bei Seltenen Erden beflügelt Aktien. Was kommt als Nächstes für MP Materials, St George und USA Rare Earths?

Der Vorstoß Washingtons zur Sicherung kritischer Mineralien hat das Investoreninteresse an Seltenen Erden neu entfacht, die Bewertungen im gesamten Sektor angehoben und den Fokus darauf geschärft, welche Unternehmen politischen Rückenwind in nachhaltige industrielle Relevanz ummünzen können.

Ein politischer Impuls hallt durch die Märkte

Aktien aus dem Bereich Seltener Erden legten zu, nachdem Präsident Donald Trump Pläne für einen strategischen Mineralienvorrat im Umfang von 12 Mrd. US-Dollar vorgestellt hatte. Der Schritt wurde als Schutzmaßnahme für die amerikanische Industrie und nicht als symbolische geopolitische Geste positioniert. Die unter dem Namen "Project Vault" firmierende Initiative kombiniert 2 Mrd. US-Dollar privates Kapital mit einem Kredit über 10 Mrd. US-Dollar der US-Export-Import-Bank und ist als Pendant zur strategischen Erdölreserve konzipiert - jedoch für Mineralien, die das Fundament moderner Fertigung bilden.

Die Märkte reagierten umgehend. MP Materials legte zu (ISIN: US5533681012), USA Rare Earths (ISIN: US91733P1075) sprang in den zweistelligen Prozentbereich, und eine Reihe kleinerer Werte folgte. Die Rallye spiegelte mehr wider als kurzfristige Euphorie. Investoren werteten den Schritt als Signal, dass Seltene Erden nun fest in der US-Industriepolitik verankert sind.

Der strategische Hintergrund: China und Risiken in der Lieferkette

Seltene Erden stehen im Zentrum der wirtschaftlichen Rivalität zwischen Washington und Peking. China kontrolliert rund 60% des globalen Abbaus Seltener Erden und mehr als 90% der Produktion von Permanentmagneten. Diese Magnete sind essenziell für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, Verteidigungssysteme und fortschrittliche Elektronik.

Project Vault soll die Verwundbarkeit gegenüber Lieferunterbrechungen und Preisschocks reduzieren. Entscheidend ist dabei die Verschiebung der Argumentation von Klimapolitik hin zu industrieller Resilienz - eine Rahmung, die die parteiübergreifende Akzeptanz erhöht und auf eine größere politische Beständigkeit hindeutet.

MP Materials: der Vorteil des Etablierten

MP Materials bleibt der Referenzwert für ein Engagement in US-amerikanischen Seltenen Erden. Die Mountain-Pass-Mine in Kalifornien ist die einzige großskalige Abbau- und Verarbeitungsstätte für Seltene Erden in den USA. Das Unternehmen profitiert bereits von engen Beziehungen zu Washington, darunter Unterstützung durch das Verteidigungsministerium sowie nachgelagerte Investitionen in die Magnetproduktion.

Die Kursreaktion von MP fiel verhaltener aus als bei einigen Wettbewerbern - was eher den Status als etablierter Betreiber widerspiegelt als nachlassende Begeisterung. Investoren betrachten MP in der Regel als risikoärmere Möglichkeit, vom politischen Rückenwind in den USA zu profitieren, insbesondere im Zuge der weiteren Expansion in Verarbeitung und Magnetfertigung.

USA Rare Earths: Hebel auf Knappheit

USA Rare Earths bietet eine andere Investmentthese. Das Round-Top-Projekt in Texas zeichnet sich durch seine Ausrichtung auf schwere Seltene Erden aus, die außerhalb Chinas besonders knapp sind und für Hochleistungsmagnete von zentraler Bedeutung.

Für Entwickler wie USA Rare Earths verändert ein staatlich gestützter Vorrat die Finanzierungslogik. Die Existenz eines potenziellen strategischen Abnehmers reduziert die Nachfrageunsicherheit, selbst wenn die kommerzielle Produktion noch in einiger Entfernung liegt. Diese Optionalität erklärt die überproportionale Kursreaktion auf Trumps Ankündigung.

St George Mining: ein Projekt im Einklang mit politischer Dynamik

Unter den aufstrebenden Akteuren sticht St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hervor - nicht nur wegen der jüngsten Kursgewinne. Das zu 100% gehaltene Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob in Brasilien hat rasch an strategischer Bedeutung gewonnen, da die USA ihre Lieferketten über China hinaus diversifizieren wollen.

Araxá zählt bereits zu den hochgradigsten karbonatitgebundenen Lagerstätten Seltener Erden in der westlichen Welt. Umfangreiche Bohrprogramme deuten auf weiteres Ressourcenwachstum hin. Jüngste Ergebnisse haben hochgradige Mineralisation deutlich über die aktuelle Ressourcengrenze hinaus nachgewiesen und stützen die Erwartung einer substanziellen Aufwertung.

Was St George unterscheidet, ist die nachgelagerte Positionierung. Das Unternehmen unterhält eine aktive strategische Allianz mit dem in den USA ansässigen Unternehmen REalloys, einer vertikal integrierten Seltene-Erden-Gruppe, die Magnetmaterialien an US-Behörden und verteidigungsnahe Industrien liefert. Metallurgische Testarbeiten laufen, mit dem Ziel potenzieller Abnahmevereinbarungen, die brasilianische Lieferungen direkt mit der US-Magnetfertigung verknüpfen würden.

Darüber hinaus hat St George staatliche Unterstützung in Brasilien gesichert, einschließlich einer Zusammenarbeit mit der Universität CEFET zur Errichtung einer Pilotanlage für die Herstellung von Seltene-Erden-Konzentraten und -Oxiden. Diese Kombination aus Gehalt, Größe, nachgelagerter Einbindung und politischer Ausrichtung rückt Araxá direkt in den Fokus von Washingtons Bestreben nach sicheren, verbündeten Lieferketten.

Von Vorräten zur Umsetzung

Der jüngste Anstieg der Aktien von Seltenen-Erden-Unternehmen spiegelt ein erneuertes Vertrauen wider, dass politische Absichtserklärungen endlich in industrielle Ergebnisse münden könnten. Die nächste Phase wird jedoch von der Umsetzung geprägt sein.

MP Materials bietet Größe und unmittelbare Wirkung. USA Rare Earths bietet einen Hebel auf Knappheit. St George bietet mit einer hochgradigen Ressource, wachsender institutioneller Unterstützung und vertieften Beziehungen zu den USA etwas anderes: Optionalität sowohl geografisch als auch entlang der Wertschöpfungskette.

Project Vault mag die Zündschnur gelegt haben. Was folgt, hängt davon ab, wer politische Dringlichkeit in eine belastbare Versorgung überführen kann.

Quellen:

https://www.cnbc.com/2026/02/03/rare-earths-stocks-trump-critical-minerals-stockpile-project-vault.html

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03047735-6A1307813&v=undefined

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

