Köln (ots) -JTI Germany bleibt einer der attraktivsten Arbeitgeber des Landes: Das Unternehmen erhält auch 2026 das renommierte Top-Employer-Siegel - bereits zum 13. Mal in Folge. Die wiederholte Zertifizierung bestätigt die hohe Qualität der Arbeitsbedingungen und die konsequente Weiterentwicklung der People\u2011Strategie in Deutschland.Die offizielle Übergabe der Auszeichnung fand am vergangenen Donnerstag, 29. Januar 2026, im Palazzo del Ghiaccio in Mailand statt. Im Rahmen der internationalen Veranstaltung nahm JTI Germany gemeinsam mit Kolleg:innen aus der JTI-Gruppe die Zertifizierung für 2026 entgegen.Als größter Arbeitgeber in der Tabakbranche in Deutschland überzeugt JTI erneut mit hervorragenden Ergebnissen in zentralen People & Culture-Bereichen - darunter People Strategy, Digitalisierung, Learning & Development, Führungskultur, Werteorientierung sowie Arbeitsumfeld. Damit setzt das Unternehmen auch in diesem Jahr Maßstäbe und zeigt, dass nachhaltige Mitarbeitenden-Orientierung gelebte Realität ist.Globale Anerkennung bestätigt den ambitionierten People First AnsatzAuch global bestätigt sich die starke Performance: JTI wurde 2026 in insgesamt 50 Ländern ausgezeichnet, erhält erneut die regionalen Siegel "Top Employer Europe", "Top Employer Africa", "Top Employer Asia Pacific", "Top Employer North America" und "Top Employer Middle East" und wurde zudem zum zwölften Mal in Folge als "Global Top Employer" anerkannt.Flexible Arbeitsmodelle und moderne VereinbarkeitEin zentraler Baustein der Maßnahmen, die den Top-Employer-Status in Deutschland untermauern, ist das 2021 eingeführte Familienzeitmodell, das faire Rahmenbedingungen für alle werdenden Eltern schafft und mit erweiterten Benefits Vereinbarkeit und flexible Familienmodelle unterstützt. Werdende Eltern erhalten bei JTI bis zu 20 Wochen bezahlte Familienzeit sowie eine Aufstockung des staatlichen Elterngeldes auf das zuletzt bezogene Nettogehalt - unabhängig von Position, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Art der Elternschaft.Darüber hinaus profitieren Mitarbeitende von flexiblen Arbeitsmodellen: Sie können bis zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil von zu Hause sowie bis zu 10 Tage jährlich aus dem Ausland arbeiten. Mit dem Smart Office im I/D Cologne hat JTI zudem ein Arbeitsumfeld geschaffen, das Nachhaltigkeit, Kollaboration und moderne Teamarbeit in den Mittelpunkt stellt.Die Auszeichnung ist Anerkennung - und zugleich ein AuftragDas People & Culture Team trägt entscheidend dazu bei, die Arbeitskultur fortwährend weiterzuentwickeln. Es schafft ein modernes, transparentes und unterstützendes Umfeld, in dem Mitarbeitende ihr Potenzial entfalten können und sich persönlich wie fachlich weiterentwickeln."Diese Zertifizierung zum 13. Mal in Folge macht uns unglaublich stolz - nicht wegen des Siegels selbst, sondern wegen dem, was dahintersteht: dem Engagement unserer Kolleg:innen", sagt Alexander Welte, People & Culture Operations Director JTI Germany. "Wir investieren bewusst in Wachstum, Organisationsentwicklung und Fairness. Das Ergebnis ist ein Arbeitsumfeld, in dem Menschen gerne arbeiten und wirklich sie selbst sein können. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind - und sie motiviert uns, noch besser zu werden."Sina Küenzlen, People & Culture Manager JTI Germany, ergänzt: "Unsere Arbeitskultur entsteht nicht im P&C-Team, sondern in jeder Begegnung, in jedem Projekt und in jeder Zusammenarbeit. Dass wir zum 13. Mal als Top Employer ausgezeichnet werden, zeigt: Unsere Kolleg:innen leben unsere Werte jeden Tag. Gemeinsam schaffen wir ein Umfeld, in dem man sich gesehen fühlt, sich entwickeln kann und gerne Verantwortung übernimmt."Über JTI GermanyJTI beschäftigt in Deutschland über 1.800 Mitarbeitende am Standort Trier, mehr als 100 am Standort Köln sowie rund 200 Kolleg:innen im bundesweiten Außendienst - und zählt seit mehr als einem Jahrzehnt zu den attraktivsten Arbeitgebern des Landes.Für weitere Informationen über die Arbeit bei JTI Germany besuchen Sie jobs.jti.com (https://www.jti.com/en/careers/job-opportunities) und folgen Sie JTI Deutschland auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/jti-germany/) und Kununu (https://www.kununu.com/de/jt-international-germany).JTI ist eines der weltweit führenden Tabak- und Vaping-Unternehmen. Der Konzern produziert und vertreibt international bekannte Marken wie Winston, Camel und American Spirit. Mit Ploom und Logic ist das Unternehmen zudem ein globaler Akteur im Bereich der Dampferzeugnisse. Die Firmenzentrale von JTI befindet sich in Genf in der Schweiz. JTI ist in mehr als 130 Ländern operativ tätig und beschäftigt rund 46.000 Mitarbeiter*innen.JTI Germany beschäftigt an den Standorten Trier und Köln rund 2.200 Mitarbeiter:innen. Das Unternehmen ist deutschlandweit der größte Arbeitgeber in der Tabakbranche und zertifizierter "Top Employer Germany". JTI ist mit Winston Deutschlands Marktführer im Stopftabak-Segment. Das Unternehmen vertreibt außerdem weitere international bekannte Marken wie Camel, American Spirit und Benson & Hedges. 