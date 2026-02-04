© Foto: OpenAIMehr Nachfrage, mehr Ergebnis: Infineon erhöht das Investitionsprogramm deutlich und setzt auf KI-Powerchips. Die Aktie ist am Mittwoch knapp vier Prozent im Plus.Gestützt auf eine steigende Nachfrage nach Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren hat Infineon Umsatz und Ergebnis im abgelaufenen Quartal gesteigert. Der Chipkonzern kündigte am Mittwoch einen beschleunigten Ausbau seiner Fertigungskapazitäten in diesem Bereich an. Die Investitionen sollen im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 rund 2,7 statt 2,2 Milliarden Euro betragen. Die Umsätze mit KI-Chips würden voraussichtlich auf 1,5 Milliarden Euro und im Jahr darauf auf 2,5 Milliarden Euro steigen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres …Den vollständigen Artikel lesen
