FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch erneut Vorsicht walten lassen. Stützend wirkte einerseits die anhaltende Erholung der Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte. Andererseits verwies die Commerzbank auf die Besorgnis bezüglich der Einführung neuer Tools rund um Künstliche Intelligenz (KI) und deren potenzielle Störung traditioneller Geschäftsmodelle. Das hatte zuletzt vor allem die Aktien von Software- und Datenbankanbietern belastet.

Der Dax schwankte um seinen Vortagesschluss und gab zuletzt um 0,3 Prozent auf 24.711 Punkte nach. Am Dienstag hatte sich der Leitindex letztlich kaum von der Stelle bewegt. Die runde Marke von 25.000 Punkten, die am Dienstag nur kurz überwunden werden konnte, bleibt damit eine große Hürde für das Börsenbarometer.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 31.607 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent nach oben.

Im Fokus blieben die geopolitischen Konfliktherde. So blicken Anleger gespannt darauf, was Unterhändler Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi in Bezug auf ein erhofftes Kriegsende ausloten. Was den Iran betrifft, hat das US-Militär offenbar eine iranische Überwachungsdrohne unweit der Südküste des Landes abgeschossen.

"Die Vorsicht bleibt derzeit ein stetiger Begleiter bei den Investoren", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Handelsgeschehen. "Zum einen bleibt die Situation im Nahen Osten angespannt und zum anderen kommen immer mehr durchwachsene Unternehmensnachrichten und Quartalsberichte in die Finanzmärkte."

Auf Sektorebene hatte ein Bericht im "Handelsblatt" über die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die Europäische Union unterschiedliche Auswirkungen. Mit minus 7 Prozent davon belastet wurden die Aktie von Heidelberg Materials, während viele Titel aus dem Chemiebereich davon profitierten. BASF stiegen im Dax um 3,6 Prozent, und an der Index-Spitze gewannen Brenntag 6,2 Prozent. Im MDax zogen Evonik, Lanxess und Wacker Chemie zwischen 5,2 und 6,7 Prozent an.

In dem Medienbericht hieß es unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Beamten, die EU-Kommission wolle ihr wichtigstes Klimaschutzinstrument, den Europäischen Emissionshandel, abschwächen. Geplant sei, über einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen kostenlose Zertifikate auszugeben, um energieintensive Unternehmen wie etwa aus der Chemiebranche zu entlasten.

Heidelberg Materials dagegen litt unter der Nachricht - laut Händlern, weil Anleger zuletzt darauf gesetzt hätten, dass der Zementkonzern ein Vorreiter dabei sei, die Produktion emissionsfrei zu machen. Dies wollten sich die Heidelberger eigentlich teuer bezahlen lassen, argumentierte der Börsianer.

Zudem richteten sich die Blicke auf Geschäftszahlen von Infineon . Der Chipkonzern verzeichnete auch im ersten Geschäftsquartal eine dynamische Nachfrage bei KI, während das Marktumfeld ansonsten verhalten blieb. Die von Analysten viel beachtete Marge für das operative Geschäft sank zwar, fiel aber damit besser aus, als von Analysten zuvor erwartet. Angesichts des Booms im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz im laufenden Geschäftsjahr erhöht Infineon zudem seine Investitionen kräftig. Die Aktien von Infineon rutschten im Handelsverlauf ins Minus und verloren zuletzt 1,5 Prozent.

Die Papiere von PVA Tepla brachen als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax um gut 13 Prozent ein. Das Technologieunternehmen hatte im vergangene Jahr in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld weniger Umsatz erzielt und verdient. Zudem enttäuschte der Ausblick./la/mis

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---



DE000BASF111, DE0006047004, DE0006231004, DE0005470405, DE0007461006, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, DE000WCH8881, DE000A1DAHH0, DE000EVNK013, DE000CBK1001