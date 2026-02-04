Berlin (ots) -Allianz Kundler verteidigt Spitzenplatz unter Allianz AgenturenDie Allianz Generalvertretung David Patrick Kundler steht zum elften Mal an der Spitze von über 8.000 Allianz Agenturen. Was als ambitionierter Anspruch begann, ist längst zu einer Konstanten geworden: nachhaltige Leistung auf höchstem Niveau.Der erneute Spitzenplatz ist kein singulärer Erfolg, sondern Ausdruck einer klaren Haltung. Allianz Kundler setzt seit Jahren auf Fokus, Konsequenz und Verantwortung - gegenüber Kunden, dem eigenen Team und langjährigen Partnern."Elf Mal an der Spitze zu stehen bedeutet vor allem eines: jeden Tag bereit zu sein, die eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen", sagt David Patrick Kundler, Gründer und Inhaber der Generalvertretung. "Es geht nicht um Zahlen oder Titel, sondern um den Anspruch, dauerhaft Qualität zu liefern."Leistung entsteht durch MenschenHinter der erneuten Platzierung stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen und gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Ein eingespieltes Team, hochkarätige Partnerschaften und das Vertrauen der Kundschaft bilden das Fundament des Erfolgs. Allianz Kundler versteht Wachstum dabei nicht als Selbstzweck, sondern als Ergebnis von Verlässlichkeit, Nähe und professioneller Beratung.Stillstand ist keine OptionAuch nach elf Spitzenplatzierungen bleibt der Blick nach vorn gerichtet. Die Allianz Generalvertretung Kundler verfolgt konsequent das Ziel, Prozesse weiterzuentwickeln, neue Impulse zu setzen und den eigenen Qualitätsanspruch kontinuierlich zu schärfen."An der Spitze zu bleiben ist anspruchsvoller, als sie einmal zu erreichen", so Kundler. "Unser Anspruch ist es, diese Position nicht zu verwalten, sondern sie jeden Tag neu zu verdienen."Über die Allianz Generalvertretung David Patrick KundlerDie Allianz Generalvertretung David Patrick Kundler wurde 2004 gegründet und hat sich als einer der prägenden Akteure im Versicherungsmarkt etabliert. Ein zentrales Differenzierungsmerkmal ist die konsequente Öffnung über das klassische Versicherungsgeschäft hinaus. Unter dem Leitgedanken "World of Kundler" ist die Agentur regelmäßig in ausgewählten gesellschaftlichen, sportlichen und kulturellen Kontexten präsent. Dazu zählen unter anderem etablierte Veranstaltungen wie Ein Herz für Kinder, der Ball der Wirtschaft oder der Maifeld Polo Cup, bei denen Allianz Kundler seinen Kundinnen und Kunden Zugang zu Austausch, Netzwerk und persönlicher Begegnung ermöglicht.Digitale Präsenzen- Website: kundler.com- World of Kundler: kundler.com/world-of-kundler- Haustierversicherung: kundler-tierversicherung.de- Sportwagenversicherung: versicherung-sportwagen.comSocial Media- Instagram (https://www.instagram.com/allianzkundler/)- Facebook (https://www.facebook.com/AllianzKundlerBerlin/)- LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/dkundler)Pressekontakt:PressesprecherMax GrömerKurfürstendamm 13610711 Berlin+49 (0)30 310 18 83kundler.comOriginal-Content von: Allianz Kundler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168923/6210069