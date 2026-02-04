Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Revolutionäre Entwicklung im Megatrend - Der KI-Durchbruch für Pflege und Sicherheit!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A411MH | ISIN: FR001400X2S4 | Ticker-Symbol: AXI1
Tradegate
04.02.26 | 10:54
53,29 Euro
-2,76 % -1,51
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
CAC Mid 60
1-Jahres-Chart
ATOS SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ATOS SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
53,3253,5011:01
53,3253,5011:01
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ATOS
ATOS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ATOS SE53,29-2,76 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.