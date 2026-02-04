Madrid/Stamford - Die spanische Grossbank Santander plant eine milliardenschwere Übernahme in den USA. Ziel ist der Finanzkonzern Webster Financial, wie beide Seiten am Dienstagabend mitteilten. Die Vereinbarung bewertet Webster mit rund 12,2 Milliarden US-Dollar (10,3 Mrd Euro). Die Übernahme würde damit zu einem der grössten Deals einer europäischen Bank in den Vereinigten Staaten. An den Finanzmärkten traf das Vorhaben auf ein geteiltes Echo. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
