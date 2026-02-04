Shell wird in Kürze seine Geschäftszahlen für das jüngste Jahresviertel veröffentlichen und rückt damit erneut in den Fokus der Finanzmärkte. Die Erwartungen der Analysten sind hoch da das Zahlenwerk als wichtiger Gradmesser für die Ertragskraft und strategische Ausrichtung des Energiekonzerns gilt.Analystenerwartungen rücken operative Stärke in den Fokus Nach einem von schwankenden Energiepreisen und geopolitischen Unsicherheiten geprägten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
