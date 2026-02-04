© Foto: Harun Ozalp - AnadoluEin Besuch aus dem Umfeld von Elon Musk sorgt für ein Kursfeuerwerk bei chinesischen Solaraktien. JinkoSolar explodiert und auch Wettbewerber ziehen kräftig an. Ist der Anstieg berechtigt? Plant Elon Musk einen neuen Coup? Nachdem ein staatlich unterstütztes chinesisches Medienunternehmen berichtete, JinkoSolar habe den Besuch eines von Elon Musk entsandten Teams bestätigt, reagierten die Anleger prompt. Die in den USA gelistete Aktie von JinkoSolar sprang zweistellig nach oben. In China erreichte das Papier im Handel in Shanghai sogar das Tageslimit von 20 Prozent. Auch andere Branchenwerte profitierten: Trina Solar legte kräftig zu, während Marktführer LONGi Green Energy ebenfalls …Den vollständigen Artikel lesen
