Zeta Network Group legt strategischen Fokus auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte als Teil ihrer Strategie für das digitale Treasury institutioneller Anleger



04.02.2026

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NEW YORK, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Zeta Network Group ("Zeta") hat heute ihren strategischen Fokus auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte als mögliche Erweiterung ihres Ansatzes für das Treasury digitaler Assets institutioneller Anleger vorgestellt, der ihre Einschätzung der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Bilanz- und Kapitalmanagementpraktiken widerspiegelt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Akzeptanz digitaler Vermögenswerte bei börsennotierten Unternehmen hat Zeta festgestellt, dass sich die Strategien der Finanzabteilungen zunehmend über das einfache Halten von Vermögenswerten hinaus entwickeln und stattdessen auf eine größere Diversifizierung, Kapitaleffizienz und eine auf die Unternehmensführung abgestimmte Verwendung ausgerichtet sind. In diesem Zusammenhang kann die Tokenisierung realer Vermögenswerte einen Rahmen bieten, um bekannte Finanzinstrumente in der Blockchain in Formaten darzustellen, die mit institutionellen Risiko-, Compliance- und Berichtsstandards vereinbar sind. Zetas Sicht auf die Tokenisierung von realen Vermögenswerten basiert auf seinen aktuellen Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten in verschiedenen Bereichen der Wertschöpfungskette. Das Unternehmen ist im Bereich Bitcoin-Mining tätig und verwaltet einen beträchtlichen Bestand an digitalen Vermögenswerten. Mit zunehmender Reife der Treasury-Strategien würde sich der Fokus natürlich darauf verlagern, wie digitale Liquidität mit stabileren, renditeträchtigen Instrumenten kombiniert werden kann. In diesem Zusammenhang ist die Tokenisierung realer Vermögenswerte eher ein logischer Bereich für strategische Überlegungen als eine Abkehr von den bisherigen Aktivitäten. "Bitcoin hat seine Rolle als liquider und transparenter digitaler Vermögenswert bewiesen", meinte Patrick Ngan, Leiter der Investmentabteilung bei Zeta. "Mit der Zeit könnte die Entwicklung von tokenisierten realen Vermögenswerten diese Liquidität ergänzen, indem sie mehr Vorhersehbarkeit, Ertragsstabilität und Laufzeitmanagement innerhalb eines disziplinierten Treasury-Rahmens bietet." Zeta sieht die Tokenisierung von realen Vermögenswerten eher als Erweiterung der üblichen Finanzpraktiken und nicht als Ersatz für traditionelle Finanzgeschäfte. Durch die Ermöglichung des Zugangs zu vertrauten Anlageklassen über effizientere digitale Formate kann dieser Ansatz die Bilanzstabilität unterstützen und gleichzeitig die in öffentlichen Marktumfeldern erwarteten Standards in Bezug auf Governance und interne Kontrollen wahren. Das Unternehmen evaluiert derzeit potenzielle Anlageklassen, Infrastrukturmodelle und operative Überlegungen im Zusammenhang mit der Tokenisierung realer Vermögenswerte. Alle zukünftigen Initiativen werden im Einklang mit den geltenden regulatorischen Anforderungen, Rechnungslegungsstandards und den Erwartungen an die Unternehmensführung börsennotierter Unternehmen bewertet. Zeta erklärte, dass es die Marktentwicklungen und regulatorischen Fortschritte weiterhin beobachten werde, während es seine institutionelle Treasury-Strategie für digitale Vermögenswerte vorantreibt und dabei den Schwerpunkt auf Kapitaldisziplin, Transparenz und langfristiges Bilanzmanagement legt. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die in Übereinstimmung mit den "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 formuliert wurden. Diese Aussagen, die die Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen finanziellen und operativen Leistung widerspiegeln, verwenden Begriffe wie "glaubt", "schätzt", "rechnet mit", "erwartet", "plant", "prognostiziert", "beabsichtigt", "potenziell", "Ziel", "Absicht", "vorhersagen", "Ausblick", "anstreben", "Zweck", "Zielsetzung", "annehmen", "erwägen", "fortsetzen", "positioniert", "Prognose", "wahrscheinlich", "dürfte", "könnte", "möglicherweise", "wird", "sollte", "ungefähr" und ähnliche Ausdrücke, um die Ungewissheit zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse zu vermitteln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen des Unternehmens und beinhalten Einschätzungen hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Lage, des Wettbewerbsumfelds, der Marktdynamik und geschäftlicher Entscheidungen, von denen viele naturgemäß schwer genau vorherzusagen sind und sich weitgehend der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Darüber hinaus unterliegen diese Aussagen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Variablen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem wechselnde wirtschaftliche Bedingungen, Wettbewerbsdruck, regulatorische Änderungen und andere Risiken, die in den Jahresberichten und anderen Unterlagen aufgeführt sein können, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einreicht. Aufgrund dieser und anderer Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollte man sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich diese Aussagen ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund zu revidieren oder öffentlich zu aktualisieren,sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Informationen zur Zeta Network Group Die Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) ist ein in den USA börsennotiertes Unternehmen für digitale Infrastruktur und Finanztechnologie, das Pionierarbeit bei der Konvergenz von traditioneller Finanzwirtschaft und der Ökonomie digitaler Vermögenswerte leistet. Die Gruppe entwickelt eine auf Bitcoin ausgerichtete institutionelle Finanzplattform, die das Treasury-Management für digitale Vermögenswerte, die Aggregation von Bitcoin-Liquidität und nachhaltige Bitcoin-Mining-Aktivitäten innerhalb eines regulierten Nasdaq-Rahmens integriert. Unter der Leitung eines globalen Teams von Finanz- und Technologieexperten definiert Zeta Network das institutionelle digitale Finanzwesen neu, indem es die Governance und Transparenz einer Aktiengesellschaft mit der Innovation und Skalierbarkeit von Blockchain verbindet, um eine vertrauenswürdige Brücke zwischen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter ir.thezetanetwork.com .

