Die Aktie der Bonner hatte seit Jahresanfang einen schweren Stand bei den Anlegern. Mittlerweile hat sich das Bild deutlich geändert. Der Kurs legte kräftig zu und der Start der neuen KI-Fabrik ließ ihn ausbrechen. Mit über einer Milliarde Euro und Partnerschaften mit Nvidia und SAP hat die Deutsche Telekom ihre erste große KI-Fabrik in München eröffnet. Das Ziel der neuen Einrichtung: Industrie, Start-ups und Behörden mit souveränen KI-Lösungen zu versorgen und Europa technologisch selbstbewusster zu positionieren. "Wir beweisen hier, dass Europa auch Künstliche Intelligenz kann", erklärte Konzernchef Timotheus Höttges und betonte die strategische Bedeutung der Anlage für die regionale …
