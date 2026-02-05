Die Aktie von Rheinmetall gehörte am Mittwoch zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex DAX. Zuletzt gab es ein Treffen zwischen der Ukraine und Russland in Abu Dhabi. Zwar gibt es hier keine Anzeichen für einen Durchbruch, die Rüstungswerte belastet dies aber dennoch. Zudem senkten einige Analysten ihre Kursziele für Rheinmetall.Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihr Kursziel für die Rheinmetall-Aktie von 2.250 auf 2.130 Euro reduziert, hält jedoch an der Kaufempfehlung "Overweight" fest. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
