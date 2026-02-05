Der DAX hat am Mittwoch weiter nachgegeben. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 24.603,04 Punkten. Und auch der Start in den Donnerstag verspricht keinen großen neuen Schwung. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen wenige Punkten über seinem Vortagesschluss bei 24.608 Zählern.Auf der Terminseite steht am Vormittag der Auftragseingang der Industrie für Dezember sowie am Nachmittag der Zinsentscheid der EZB konjunkturseitig auf dem Programm. Ansonsten gibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
